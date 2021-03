Spectaculaire groei aantal gebruikers MijnGezondheid.net: Nieuwe Mijlpaal: de teller staat op 5 miljoen

Het aantal gebruikers van MijnGezondheid.net (MGn) blijft spectaculair groeien. In oktober 2019 stond de teller van het digitale patiëntenportaal van PharmaPartners nog op 2 miljoen gebruikers, terwijl eind maart van dit jaar vijf miljoen gebruikers werden geregistreerd. Een stijging van liefst 150 procent in goed anderhalf jaar tijd.

“Het gaat ongelofelijk hard”, zegt Rob Schijven, Manager Operations eHealth bij PharmaPartners. “MGn lijkt wel een vliegwiel dat steeds harder en harder is gaan draaien. In 2017 vierden we de mijlpaal van één miljoen gebruikers en in april vorig jaar noteerden we drie miljoen gebruikers. Inmiddels zijn we gestegen naar vijf miljoen gebruikers, dat mag je gerust spectaculair noemen. Daarmee blijven we het grootste patiëntenportaal in Nederland.”

Drie oorzaken

Er zijn drie oorzaken voor de exceptionele groei, zegt Rob Schijven. Te beginnen met de coronacrisis die in maart vorig jaar uitbrak. “Patiënten konden de huisartsenpraktijken niet meer bezoeken en stapten massaal over op de functionaliteiten e-Consult en Herhaalmedicatie. Eigenlijk kun je zeggen dat vanaf dat moment het gebruik van MGn is geëxplodeerd.”

Coronacrisis & nieuwe wetgeving

De coronacrisis als belangrijke oorzaak is, achteraf, bijna niet los te zien van de tweede oorzaak waar in de groei van het aantal gebruikers van MGn wél rekening mee was gehouden, de start van het zogeheten OPEN Traject. Vanaf 1 juli 2020 zijn huisartsen verplicht om aan patiënten online inzage te geven in hun medische dossier. Daardoor zijn veel huisartsenpraktijken MGn gaan afnemen, aldus Rob Schijven. “We hebben fors moeten inzetten om ervoor te zorgen dat de huisartsen allemaal op tijd konden worden aangesloten op MGn. Dat verliep al hard, maar we stellen vast dat de nieuwe wetgeving en de coronacrisis elkaar in de groei hebben versterkt.”

Toenemende digitalisering



De toenemende digitalisering van de maatschappij is de derde oorzaak van de spectaculaire groei, zegt Rob Schijven. “We hebben de afgelopen jaren gezien dat de oudere generatie steeds handiger werd in het gebruik van devices. Toen we in 2011 met MGn begonnen, hadden deze mensen nog geen smartphone en appten ze niet met hun kinderen en kleinkinderen. Dat doen ze nu wel. Deze generatie, de zogeheten babyboomers, heeft geleidelijk de stap naar digitale zorg gemaakt.”

Verwachting

Hij verwacht dat de groei van het aantal gebruikers van MGn dit jaar iets zal afnemen. “Afgelopen jaren is het wel zeer hard gegaan en bovendien hebben de meeste huisartsenpraktijken nu MijnGezondheid.net. Bij de apotheken verwachten we dit jaar wel een groei. Dit zal echter, denk ik, niet direct leiden tot meer gebruikers, omdat de meesten al MGn zullen hebben via de huisarts.”

Nieuwe functionaliteiten

PharmaPartners werkt voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen binnen MGn. Zo is er vorig jaar onder andere de KIJKsluiter met Geneesmiddeleninformatie voor de Patiënt (GIP) op Beeld (GOB) als nieuwe functionaliteit ontwikkeld. Hierbij is de bijsluiter met vaak veel tekst vervangen door een animatie en krijgt de gebruiker op beeld te zien hoe hij een medicijn moet innemen plus informatie over eventuele bijwerkingen.

Dit jaar is een uitbreiding van een aantal nieuwe functionaliteiten binnen MGn gepland. Een belangrijke nieuwe functionaliteit is de integratie van de app ‘Moet Ik Naar De Dokter?’ Rob Schijven: “Huisartsen kijken hier verwachtingsvol naar uit. Met ‘Moet Ik Naar De Dokter?’ kan de patiënt een triage doorlopen wat leidt tot een advies voor de juiste zorg, waardoor de huisarts zich kan bezighouden met de échte gevallen waar daadwerkelijk professionele medische zorg nodig is.”

Bestelstatus-overzicht

Voor de apotheken gaat PharmaPartners een Bestelstatus-overzicht bouwen. “Aan de hand daarvan kunnen patiënten online zien wat de status is van hun bestelling in het proces. Dat scheelt de apotheek heel veel telefoontjes, want patiënten bellen het meest met de apotheek met de vraag wanneer ze hun medicijnen kunnen komen ophalen. Hoe ver hun bestelling is, kunnen ze straks in het Bestelstatus-overzicht zien. Als een bestelling klaar staat, wordt er automatisch een pushbericht gestuurd met de mededeling dat de medicijnen kunnen worden opgehaald of bezorgd.”

Redesign website

Verder krijgt de website van MGn dit jaar een redesign, zodat deze beter toegankelijk wordt voor slechtzienden en laaggeletterden. Hierbij wordt PharmaPartners geadviseerd door het landelijk expertisecentrum Pharos dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Rob Schijven: “Met name laaggeletterden hebben meer zorgvragen. Dat is de groep die de meeste moeite heeft met de digitalisering van de zorg. We willen laaggeletterden als ook de slechtzienden graag beter ondersteunen door de website van MGn zorgvuldig op hen af te stemmen.”

En er komt nog veel meer aan, zegt Rob Schijven tenslotte. “De vraag naar eHealth groeit gestaag. Het Ontwikkelteam van de businessunit eHealth van PharmaPartners is daarom uitgebreid. Zo kunnen we met meer mensen werken aan innovaties. Niet alleen nieuwe functionaliteiten bedenken, maar ook verbeteringen aanbrengen in bestaande functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld in de chatfunctie van apotheken in MGn. “We streven naar laagdrempelige communicatie tussen zorgverlener en patiënt.”

Over MijnGezondheid.net

Via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net is de huisartsenpraktijk of apotheek 24 uur per dag en 7 dagen per week online bereikbaar. Hiermee vergroot de zorgverlener de toegankelijkheid voor patiënten. Daarnaast biedt MijnGezondheid.net de mogelijkheid om werkprocessen efficiënter in te richten. Met als doel: het leveren van meer zorg in minder tijd.

Bron: PharmaPartners eHealth