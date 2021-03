Door corona stijgt gemiddelde duur burnout van 242 naar 290 dagen

Happy Brain ® Clinics lanceert Register post-HBO-beroepsopleiding en beroepsorganisatie

In 2018 duurde een burnout gemiddeld 242 dagen, inmiddels is dat opgelopen naar 290 dagen. Dat komt onder meer door de coronacrisis, maar volgens Ellen Botman, CEO van Happy Brain® Clinics, ook doordat er nog veel onduidelijk is over effectieve behandeling van burnouts. Daarom lanceert het bedrijf een beroepsorganisatie voor stressinterventie-experts en een Register post-HBO-opleiding voor stressinterventies.

“Het zal niemand verbazen dat de coronacrisis ervoor zorgt dat steeds meer mensen last krijgen van stressklachten. Steeds meer werknemers maken zich zorgen over hun baan, financiën of ingewikkelde thuissituatie. Daardoor stijgt het aantal burnouts en de gemiddelde duur van een burnout, blijkt uit onderzoek. Zorgwekkend is dat de behandelingsduur van het reguliere aanbod zo lang is, dat het niet behandelen van een burnout inmiddels even effectief is”, aldus Botman.

Burnouts duren langer, kosten Nederland miljarden

Burnouts zijn een steeds groter probleem voor (werkend) Nederland.

Jaarlijks ervaart een op de zes werknemers in Nederland burnoutklachten. Dat is niet hetzelfde als een echte burnout, maar mensen met klachten lopen grote kans in een burnout te belanden. Tussen 2014 en 2019 steeg het aantal mensen met burnout en burnoutklachten van 1 miljoen naar 1,3 miljoen, en gezamenlijk verzuimden zij 11 miljoen dagen. Verzuim van een jaar of langer, of een tweede of derde burn-out, zijn daarbij geen uitzondering.

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 260 euro per dag, exclusief vervangingskosten en productieverlies. De maatschappelijke, jaarlijkse kosten van verzuim door stress worden geschat op 2,8 miljard euro. Dat bedrag loopt, door het stijgend aantal corona-burnouts, alleen maar verder op. “Tel daar het persoonlijk leed bij op: iemand verliest alle energie en plezier in het werk en in het leven. Dat leed is niet in geld uit te drukken. Bovendien maakt iemand met chronische stress significant meer kans op het ontwikkelen van ernstige ziekten, zoals hart- en vaatziekten”, aldus Botman.

Opleiding en beroepsorganisatie voor stress-interventie

“Het beroep burnout-coach of -therapeut is geen beschermde titel: iedereen mag zich behandelaar van burnouts noemen. Door de wildgroei aan coaches en behandelaars is het voor veel werkgevers lastig om het kaf van het koren te scheiden. Een nieuwe beroepsorganisatie voor stress-interventie experts moet hier verandering in brengen”, aldus Botman.

Naast deze beroepsorganisatie, ontwikkelde Happy Brain® Clinics een Register opleiding. “Studenten van deze post-HBO opleiding zijn in staat om stressgerelateerde klachten te herkennen, een klachtenanalyse te maken, een behandelplan op te stellen en stress-interventies toe te passen. Zo worden burnout-behandelingen effectiever en neemt de verzuimduur af – of kan verzuim worden voorkomen”, aldus Botman.

Over Happy Brain® Clinics

Happy Brain® Clinics is opgericht door Ellen Botman (neurosocioloog) en Caro Botman (transpersoonlijk psycholoog en executive coach). Happy Brain® Clinics zorgt ervoor dat burnout wordt voorkomen of met twee maanden verdwijnt door middel van een evidence based aanpak die is gebaseerd op inzichten uit de neurofysiologie. Zie voor meer informatie: www.happybrainclinics.com.

