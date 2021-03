Ieder mens is een kunstenaar: Verborgen talenten in het verpleeghuis

Outsider Art Galerie 1 april –2 mei 2021

In de maand april focust Outsider Art Galerie op onbekende creativiteit inhet verpleeghuis.De titel ‘Ieder mens is een kunstenaar’, ooit gemunt door kunstenaar en performer Joseph Beuys, zegt het al: ieder mens is een drager van talenten. De menselijke geest blijkt, ook als die is aangetast door dementie, vindingrijk te zijn.

Tekeningen

Illustrator en zorgmedewerker Eva Gans toont een groot aantal tekeningen die onder haar bezielende begeleiding zijn gemaakt door mensen met dementie in verschillende Amsterdamse verpleeghuizen van zorgorganisatie Amsta. De tekenlessen zijn bijeenkomsten waar de deelnemers graag heen gaan en waarin zij een duidelijke beeldende ontwikkeling laten zien.

Tijdens de lessen zegt 80 % van de deelnemers in het begin niet te kunnen tekenen. “Ik kan misschien net één lijn zetten.” Maar dat elke deelnemer een andere lijn maakt omdat ieder mens een eigen handschrift heeft is juist de kracht en boodschap in de lessen. Je kan een lijn op miljoen verschillende manieren tekenen! De tekeningen, op A4 formaat, zijn te koop voor €45 per stuk. Een deel van de opbrengst zal gedoneerd worden aan stichting Alzheimer Nederland.

DementeesX Spoken word

Naast tekeningen zijn op video performances te bekijken van Spoken Word artistsSanguilla Vabrie, Reinier van der Veer, Claartje Chajes, Rik Wolf Overtoom, Gershwin Bonevacia en MariëmZian. Deze spoken word performances zijn geïnspireerd op de letterlijke taal van met mensen met dementie. Mensen met dementie in het verpleeghuis zijn kwetsbaar. Hun eigen stem wordt nauwelijks gehoord, hun taal niet altijd herkend. Terwijl deze uitsprakenzo kostbaar, levenswijs en vaak ook grappig kunnen zijn. Daarom heeft zorgorganisatie Cordaan aandacht voor het ‘Dementees’. Een taal die uitnodigt tot verbinding.

Het Dementees is onderdeel van deMethodiek van Verbondenheid die werd ontwikkeld door neurologisch muziektherapeut Irene Kruijssen en geestelijk verzorger Eline Hoorweg. In 2020 is eenstart gemaakt met Dementees X Spoken Word met als doelstelling het publiek op een artistieke manier in contact te brengen met de bijzondere belevingswereld van mensen met dementie en een ander geluid te laten horen.Live stream event 29 aprilOp donderdag 29 aprilorganiseert de Outsider Art Galerie een art talk via live stream metde initiatiefnemers van deze tentoonstelling. Meer info over het programma volgt. Je kunt je alvast gratis aanmeldenvia outsiderart@cordaan.nl.

Foto: Eva geeft tekenles

Bron: evagans/Cordaan