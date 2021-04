Eerste editie Dutch Health Week vanuit Jaarbeurs Studio’s

Van 18 tot en met 21 mei vindt de allereerste editie van de Dutch Health Week plaats. De Dutch Health Week is een nieuw, meerdaags online evenement waarin de toekomst van de gezondheidszorg centraal staat. Onder het motto ‘Let’s improve health together’ slaan de beurzen Zorg & ICT, Zorgtotaal en Support de handen ineen met de Prix Galien, de Vrije Universiteit en de Open Universiteit. Ook het MIC (Medisch Informatica Congres) is bij de week betrokken en zal een sessie verzorgen in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer dan vijftig partners en ruim zestig sprekers brengen gedurende de week inspiratie en kennis van nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Met naar verwachting meer dan vijfduizend bezoekers is de Dutch Health Week het grootste online evenement voor de gezondheidszorg in 2021. De week wordt geopend door dr. Bertalan Meskó, medisch futuroloog en directeur van het Medical Futurist Institute.

Gedurende de Dutch Health Week vinden er dagelijks workshops, rondetafelsessies en netwerkbijeenkomsten plaats. Experts uit binnen- en buitenland delen de laatste inzichten. Bedrijven en instituten presenteren hun laatste innovaties en producten. ICT-magazine Computable levert de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg en ICT. Digitalisering van de zorg is een belangrijk thema van de week, evenals duurzaamheid, big data en veiligheid. Maar ook trends, leiderschap in de zorg, onderzoek en productinnovaties krijgen veel aandacht.

Ruud Koolen, director van de Dutch Health Hub in oprichting en mede-initiatiefnemer van de week: “COVID-19 heeft ons veel zorgen gebracht, maar biedt nu ook iets moois. Zonder de crisis hadden we niet tot zo’n geweldig initiatief kunnen komen en zoveel bijzondere partners bijeen kunnen brengen. We bundelen kennis en expertise van kennisinstellingen en grote zorgbeurzen in de Jaarbeurs om actuele vraagstukken in de zorg onder de loep te nemen en samen te ontdekken hoe het beter kan. De week moet echt het startpunt worden voor nieuwe contacten, nieuwe ideeën en daarmee voor een sterkere zorg. Tijdens de Dutch Health Week bundelen we ervaringen en faciliteren we gesprekken met duizenden zorgprofessionals om de zorg letterlijk samen te verbeteren.”

Publieksprogramma

Bezoekers komen volop aan hun trekken met keynotes, panelgesprekken, groeps- en één-op-één gesprekken. Ga voor het volledige programma naar de website van de Dutch Health Week

Meer informatie over de Dutch Health Week is vanaf volgende week te vinden op www.dutchhealthweek.nl.

Bron: Persvoorlichting Jaarbeurs