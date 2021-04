Geen coronavaccinatie met Vaxzevria van AstraZeneca meer voor mensen tot 60 jaar

Nederlanders onder de 60 jaar worden de komende dagen niet meer gevaccineerd met Vaxzevria, het coronavaccin van AstraZeneca. Aanleiding voor de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid zijn de mogelijke bloedstollingsproblemen als bijwerking van het vaccin.

Eerder vandaag meldde bijwerkingencentrum Lareb dat er na het zetten van zo’n 400.000 AstraZeneca-vaccins tot nu toe vijf meldingen zijn geweest van vrouwen tussen de 25 en 65 jaar die kampten met stollingsproblemen, zoals trombose, en een combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van hen is overleden. Ze ontwikkelde binnen tien dagen na de vaccinatie een uitgebreide longembolie. De bijwerkingen traden op 7 tot 10 dagen na vaccinatie.

In de periode waarin de klachten optraden zijn grofweg 400.000 mensen met AstraZeneca gevaccineerd.

Meldingen van trombose en verlaagde bloedplaatjes bij Lareb



Drie patiënten hadden uitgebreide longembolieën. Eén is overleden en één had ook een hersenbloeding. Een andere patiënte had een uitgebreide trombose van de buikaderen. Eén patiënte ontwikkelde een trombose van de slagaders in de benen. Lareb berichtte eerder over drie meldingen waarin sprake was van een combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Op dat moment was onvoldoende duidelijk of er sprake was van hetzelfde beeld als dat in andere landen was gezien. Er zijn nu twee meldingen bijgekomen en er is meer informatie beschikbaar over de eerdere meldingen. Ook is er meer duidelijk over de aard van de meldingen uit andere landen. Het beeld lijkt op heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT). Bij HIT wordt het immuunsysteem zo sterk geactiveerd dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen bloedplaatjes.

In twee van de vijf Nederlandse meldingen zijn echter geen antistoffen gevonden die passen bij het HIT-achtige beeld. Bij drie meldingen is dit nog niet duidelijk.

De meldingen in vergelijking met de meldingen in Europa



De meldingen lijken vergelijkbaar met andere meldingen in Europa. Net als in andere landen gaat het om een combinatie van uitgebreide vormen van trombose in combinatie met een sterke daling van het aantal bloedplaatjes. Ook traden de klachten op na 7-10 dagen na vaccinatie bij vrouwen jonger dan 60-65 jaar. De Nederlandse meldingen zijn doorgestuurd naar de EMA en worden meegenomen in het vervolgonderzoek.

Duitsland besloot woensdag vanwege de kans op bijwerkingen alleen nog 60-plussers met AstraZeneca te vaccineren, en Canada legt de grens op 55 jaar.

Het Europees Medicijnagentschap EMA oordeelde eerder dat het vaccin veilig en effectief is, al werd een verband met bloedstollingsproblemen niet uitgesloten.

Bron: Lareb & EMA