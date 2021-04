Onderzoek met Lifelines-data naar overdracht van corona binnen huishoudens

Hoe kan het dat in veel gevallen wanneer iemand corona heeft, zijn of haar gezinsleden niet besmet raken? Het RIVM, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG gaan met data uit het Lifelines Corona-onderzoek onderzoeken hoe de overdracht van corona binnen gezinnen plaatsvindt. Hiervoor wordt bij 500 gezinnen in Noord-Nederland gekeken naar antilichamen in het bloed.

Ongemerkt antilichamen

Door serologisch onderzoek zal worden bepaald of andere gezinsleden corona-antilichamen hebben. Als dat zo is betekent dit dat zij, mogelijk ongemerkt, corona hebben gehad. Hiermee kunnen belangrijke vragen worden beantwoord. Zo kan worden nagegaan hoe goed deze mensen beschermd zijn om opnieuw corona te krijgen en of zij anders reageren op vaccinatie. Ook wordt onderzocht in hoeverre ouderen jongere huisgenoten besmetten en omgekeerd.

Op zoek naar antwoorden in ons DNA

Lude Franke, hoogleraar Genetica UMCG, vertelt: “Voor het Lifelines Corona-onderzoek volgen we deelnemers al sinds het begin van de coronacrisis intensief. We hebben hen inmiddels 19 keer een vragenlijst verstuurd en o.a. gevraagd of men klachten heeft gehad die zouden kunnen passen bij een corona-infectie. Die informatie geeft samen met de data uit het serologisch onderzoek nieuwe inzichten in de besmettingen in huishoudelijke kring. We hebben al plekken op het DNA gevonden die ervoor kunnen zorgen dat mensen sneller ernstig ziek worden door een corona-infectie, misschien zijn er ook wel plekken in het DNA te vinden die ervoor zorgen dat mensen beschermd zijn tegen het krijgen van corona of symptomen.”

Drie generaties dankzij Lifelines

Dankzij het Lifelines Corona-onderzoek beschikt het Noorden over een unieke verzameling van gezondheidsdata. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief waar duizenden Lifelines-deelnemers uit drie generaties aan meedoen. Er zijn daarom al veel families waarbij van verschillende gezinsleden de afgelopen maanden bloed is verzameld. In 18% van de deelnemende huishoudens met kinderen is ten minste één gezinslid besmet geweest met corona, zoals te zien is op www.coronabarometer.nl.

Bron: UMCG