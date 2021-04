Prof. dr. Antoinette de Bont benoemd tot nieuwe decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Het College van Bestuur (CvB) heeft prof. dr. Antoinette de Bont per 1 augustus benoemd tot nieuwe decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De Bont is momenteel werkzaam als hoogleraar Sociologie van Innovaties in Zorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management in Rotterdam. Zij volgt prof. dr. ir. Jantine Schuit op, die in 2020 vice-rector magnificus is geworden.

Verheugd

Het College van Bestuur is bijzonder verheugd met de benoeming: ‘Prof. dr. Antoinette de Bont is een capabele bestuurder met brede ervaring. Zij heeft een zeer goed inzicht in de ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen en meer specifiek in de ontwikkelingen rondom AI en data sciences. Zij is een verbindend leider zowel op de inhoud als op relaties. Wij zijn ervan overtuigd dat Antoinette een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verder ontwikkelen van de koers die de faculteit en de universiteit heeft ingezet.’



Antoinette De Bont (1968) studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Zij promoveerde daar in 2000 op een onderzoek naar de rol van data in beleid. De focus van haar onderzoek ligt op de impact van (big) data voor zorgprofessionals – en zorgorganisaties. Samen met internationale partners heeft Antoinette de Bont de European Master in Health Economics and Management opgericht, een internationaal joint degree programma. In 2017 werd zij aan de Erasmus Universiteit benoemd tot hoogleraar Innovaties in Zorg. Zij was eerst vice-decaan onderzoek en daarna 2 jaar vice-decaan onderwijs.



Prof. de Bont: ‘Ik kijk er naar uit om deze bruisend en sterke faculteit tot mijn thuis te maken. TSB heeft een heldere visie en een unieke positie om de bijdrage van de sociale wetenschappen aan duurzame en inclusieve maatschappelijke transities te agenderen en te realiseren. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren’.

