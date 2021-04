Keren patiënten kan dankzij zorginnovatie veel makkelijker

Patiënten van rug naar buik (en andersom) keren hoeft voor verplegend personeel niet langer een zware fysieke belasting te zijn. Tebulo Medical Systems uit Alkmaar ontwikkelde de eenvoudig bedienbare keerhulp. Deze zorginnovatie kan in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen worden gebruikt. Met als voordelen minder personele inzet en minder kans op lichamelijke problemen bij personeel en patiënten. De innovatie is in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam ontwikkeld.

Voor het keren van patiënten op bijvoorbeeld een intensive care zijn minimaal 4 verpleegkundigen en één arts nodig. Die werken op basis van een omkeerprotocol waarin alle te verrichten handeling gedetailleerd beschreven staan. Het keren van een patiënt verg veel logistieke inzet, zorgt voor een zware lichamelijke belasting en is een tijdrovende bezigheid.

Bij gebruik van deze innovatie kunnen patiënten door 2 verpleegkundigen en één arts worden gekeerd en dat duurt slechts enkele minuten. Van een zware fysieke belasting voor het personeel is geen sprake en de patiënt heeft baat bij het zo rustig en gecontroleerd mogelijk keren van het lichaam en een zo stabiel mogelijke hemodynamica. Tegelijk met het keren van de patiënt wordt ook een schoon onderlaken geplaatst.

’De praktijk heeft volgens René van Voorst uitgewezen dat de keerhulp het personeel en de patiënten fysiek sterk ontlast: ‘ Los van het feit dat er bij het keren veel minder handen aan het bed nodig zijn voorkom je een vaak forse fysieke belasting die bij verplegenden en soms ook patiënten tot blessures leidt. Het abrupt moeten omkeren is voor niemand een pretje. Met de keerhulp verloopt dat proces sneller en soepeler.’ Het zijn tot nog toe vooral op zorginnovatie gerichte ziekenhuizen die belangstelling voor de Nederlandse vondst hebben getoond. In navolging van het Erasmus MC uit Rotterdam meldden zich diverse andere ziekenhuizen. Ook vanuit Duitsland en België is er interesse getoond. Tebulo Medical Systems richt zich volgens René van Voorst ook op verpleeg- en verzorgingshuizen: ‘ Het project begon met de corona-ellende en toenemende werkdruk op de ic’s. Toen we dát zagen, zijn we met alle innovatiekracht die we hebben aan de slag gegaan en ontwikkelden we de keerhulp Die kan uiteraard ook in verpleeg- en verzorgingshuizen zorgen voor meer efficiëntie en betere arbeidsomstandigheden voor het personeel.’

Bron: Tebulo Medical Systems