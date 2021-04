Artsen ingezet om verpleegkundigen te helpen bij coronadrukte op COVID-ic Amsterdam UMC

Marieke werkt normaal gesproken als neuroloog in het Amsterdam UMC. Maar vanwege grote drukte op de ic’s in het ziekenhuis, ging Marieke Visser ook aan de slag als assistent van een ic-verpleegkundige. Zij is niet de enige arts in het Amsterdam UMC die als ondersteuner van een intensive care-verpleegkundige werkt. Nu de COVID-ic’s opnieuw vollopen, is er te weinig personeel. Zomaar verpleegkundigen van andere afdelingen halen kan niet, de gewone zorg moet ook doorgaan.

Elke woensdag steekt ze over van de afdeling neurologie naar de COVID-ic. Daar gaat haar doktersjas uit en het ic-tenue aan. In beschermende kleding assisteert Marieke ic-verpleegkundige Andrea Esmeijer. Dat zorgt ervoor dat Andrea in plaats van één patiënt, drie of vier patiënten kan begeleiden.

Bron: EenVandaag