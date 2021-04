Van der Bent, onderzoeker van Amsterdam UMC en dermatoloog van de Tattoo poli in het Alrijne Ziekenhuis, promoveert als eerste in Nederland op complicaties bij tatoeages en permanente make-up. Toen hij in 2014 begon met zijn onderzoeken, was er nauwelijks iets bekend over dit onderwerp, ondanks de enorme populariteit van tatoeages.



Eén van de veel voorkomende complicaties zijn allergische reacties op rode tatoeages. Van den Bent deed onderzoek naar uiting, oorzaak en behandeling van deze lastige huidaandoening door middel van analyse van huidbiopten, klinische analyse, in vitro sensitisatietesten en een 3D-scanner.



In het proefschrift staat een overzicht van alle mogelijke tattoo huidaandoeningen: infecties, allergieën op tattoo aftercare producten, littekens, blow-outs en de uiting van auto-immuunziekten zoals psoriasis of sarcoïdose. Zo kan bijvoorbeeld zwelling van getatoeëerde wenkbrauwen (permanente make-up) de eerste uiting zijn van een systemische sarcoïdose (auto-immuun ziekte die voorkomt in de longen). Om deze reden is gedegen onderzoek van afwijkingen in getatoeëerde huid ontzettend belangrijk.

Van der Bent beschrijft de succesvolle behandeling van een bijzonderdere aandoening: tatoeage geassocieerde oogontsteking (uveïtis). Ook is er aandacht voor de oorzaak en mechanisme van allergische reactie op rode tatoeages en de nog grotendeels ondoorgronde (granulomateuze) ontstekingsreacties op zwarte tatoeages.

Vrijdag 9 april

Promotie (VU), Aula 11.45 uur

Sebastiaan van der Bent: Complicaties en allergische reacties bij tatoeages en permanente make-up



Bron: Amsterdam UMC