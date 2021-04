Patiëntenportaal mijnAnna vernieuwd

Vanaf 6 april 2021 kunnen alle patiënten van het St. Anna Ziekenhuis inloggen in het vernieuwde patiëntenportaal mijnAnna. Op basis van de ervaringen en reacties van patiënten die gebruik maakten van het oude portaal wordt nu een vernieuwde versie gelanceerd. Het inloggen op mijnAnna gaat voortaan eenvoudig en veilig via DigiD.

mijnAnna binnenkort beschikbaar als app

In mijnAnna kunnen patiënten onder andere hun medisch dossier inzien, afspraken en opnames bekijken en medische brieven downloaden. Op korte termijn wordt mijnAnna ook toegankelijk gemaakt via een app op de smartphone of tablet inclusief routeplanner zodat patiënten makkelijk de weg vinden in het ziekenhuis. Ook andere nieuwe mogelijkheden zoals online afspraken maken en vragenlijsten invullen worden al voorbereid, net als appen en beeldbellen met de arts via mijnAnna.

Meer samen beslissen dankzij mijnAnna

Het St. Anna Ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten online hun medische gegevens kunnen inzien. Paul de Roij, programmamanager: “Wij willen patiënten meer inzicht in hun zorgproces geven. Hierdoor kunnen ze beter geïnformeerd en voorbereid naar hun afspraak met een zorgverlener gaan. We zijn er van overtuigd dat patiënten hierdoor beter in staat zijn om samen met onze zorgverleners te beslissen over diagnostiek, zorg en behandeling.”

Bron: St Anna Ziekenhuis