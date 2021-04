UT studenten helpen mensen met beperking

In de afgelopen tien weken hebben vijftien teams van tweedejaars bachelor studenten Industrial Design Engineering van de UT een product ontworpen voor een persoon met een fysieke of cognitieve beperking. Op vrijdagmiddag 9 april pitchen de studenten tijdens een digitaal eind-event hun prototype voor een jury. Docent dr. Jelle van Dijk: “Bijzonder is dat we in onze jury twee kandidaten hebben die deelnamen aan het onlangs uitgezonden programma ‘We Gaan Het Maken’ van BNNVARA. Het gaat om Wouter Eggink en Edwin Dertien die een vergelijkbare uitdaging aangingen als onze studenten.”

De UT studenten dragen op deze manier met wetenschap en technologie bij aan het welzijn en de toekomst van mensen. Volgens docent van Dijk ontwierpen de vijftien teams een product in nauwe samenwerking met de personen die een fysieke of cognitieve beperking hadden. Elk team legde hiertoe eerst contact met zijn eigen ‘co-designer’, ging met hem of haar op zoek naar een belangrijke uitdaging, en ontwierp vervolgens samen met hen door middel van diverse ‘co-design’ technieken een op maat gesneden product.



Ondersteuning in het dagelijks leven



Het gaat om producten die personen kunnen ondersteunen in het dagelijks leven. Zo zijn er prototypes bedacht voor mensen met een fysieke beperking, een visuele beperking, mensen met een aangeboren hersenletsel, jongeren met autisme, mensen met dementie of het down syndroom.



In de jury



Edwin Dertien is enthousiast maker, docent (Creative Technology), onderzoeker en creatief robotontwerper (vakgroep RaM van EEMCS). In zijn onderzoek slaat hij bruggen tussen ‘soft skills’ als ontwerper en ‘co-designer’ en de ‘harde skills’ als ingenieur. Dertien werkt op de Universiteit Twente en daarbuiten aan robots voor industrie, zorg en kunst.?

Wouter Eggink is design professional en werkt als design onderzoeker bij de faculteit ET.

Zijn interesse gaat uit naar de relaties tussen design, technologie en maatschappij. Eggink geeft verschillende vakken (‘Design Geschiedenis’ en ‘Ontwerp de toekomst’) over dit onderwerp in het Masterprogramma van Industrial Design Engineering.

Vera van Lieshout, secretaris van de studievereniging Daedalus (Industrial Design

Engineering).

