Eerste overzicht meldingen overlijdens na coronavaccinatie

Dit eerste overzicht gaat over 90 meldingen van overlijdens in de eerste 8 weken van de vaccinatiecampagne. In dit overzicht is er geen patroon van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan mensen overleden. Soms kunnen bekende bijwerkingen bijgedragen hebben aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie. Dit eerste overzicht gaat over meldingen tot en met februari



Tot eind februari waren bijna 800.000 vaccins gegeven en ontving Lareb 90 meldingen van overlijdens. Ook daarna blijft Lareb meldingen van overlijdens ontvangen. Tot en met 28 maart zijn dit er in totaal 189. Later zullen daarom nieuwe overzichten volgen. De recente melding van overlijden na een uitgebreide trombose en verlaagde bloedplaatjes zit dus niet in dit overzicht.

De meldingen gingen over verschillende vaccins



Van de meldingen waren er 81 na vaccinatie met het Pfizer/BioNTech vaccin en vijf met het Moderna vaccin. Bij vier meldingen is niet duidelijk om welk vaccin het ging. Het ging om 72 ouderen van 80 jaar en ouder en 16 tussen de 65 en 80 jaar. Bij twee meldingen was de leeftijd onbekend. De meeste ouderen zijn gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech vaccin.

Geen patroon van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan mensen overleden



Er was bij veel meldingen meer informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerkingen en onderliggende gezondheidsproblemen. Deze informatie is nagevraagd. Helaas is er bij 31 meldingen nog steeds onvoldoende bekend voor een goed inzicht.



Alle meldingen zijn besproken met de klinische adviesraad van Lareb. In de meldingen met voldoende informatie, ligt het bij 41 meldingen voor de hand dat andere oorzaken dan de vaccinatie aanleiding waren voor overlijden. Bij 18 meldingen hebben bijwerkingen wel mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise.

Bron: Lareb