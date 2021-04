Woensdag 14 april 2021 Promotie (UvA), 14.00 u, online

Kikkie Poels: Meer kans op aderverkalking na behandeling kanker

Kankerpatiënten die een ICI-behandeling (immuuntherapie tegen kanker) ondergaan, hebben meer kans op toename van aderverkalking en alle gevolgen daarvan. Tot deze conclusie komt Poels in haar onderzoek naar de ontwikkeling van aderverkalking bij pro- en anti-inflammatoire interventies.

Veel bijwerkingen

ICI is een veelgebruikte anti-tumor therapie. Hoewel de therapie zeer effectief het afweersysteem activeert om een tumor aan te vallen, veroorzaken de geactiveerde afweercellen ook veel bijwerkingen. Poels bestudeerde het effect van ICI-behandeling op aderverkalking, waarbij grote bloedvaten vernauwd raken door vet en ophopingen van afweercellen.



Poels zag in muizen dat ICI’s aderverkalking versnellen. Aangezien de ophopingen in een verder gevorderd en dus gevaarlijker stadium zijn, is er een grotere kans op bijvoorbeeld een hartinfarct. Hoewel Poel haar studie vooral deed met muizen, is een vertaling naar de mens, mede dankzij het werk van internationale collega’s, niet moeilijk te maken, schrijft de promovenda.

Spotlight on immune cell manipulations in atherosclerosis

Bron: Amsterdam UMC