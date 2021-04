Rutgers: Grote impact Covid-19 op de seksuele gezondheid en rechten van jongeren

De indirecte gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen om het virus in te dammen, hebben een groot effect op de seksuele gezondheid en rechten van jongeren. Het heeft jongeren kwetsbaarder gemaakt, vooral de groepen die voor de crisis ook al risico liepen. Zo namen stigmatisering en intimidatie met name toe voor jonge LHBTI-personen, sekswerkers, jongeren met een beperking of jongeren met HIV.

Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Aan het onderzoek namen bijna 3000 jongeren uit Ghana, Indonesië, Kenia, Nepal, Oeganda en Zimbabwe deel via online enquêtes en focusgroepen. Uit het onderzoek blijkt dat 76% van de respondenten geldzorgen had, 50% zich depressief voelde en 40% het gevoel had de controle over het eigen leven kwijt te zijn in vergelijking met de situatie voor Covid 19. Dit leidde onder meer tot meer gedwongen (kind)huwelijken en ongeplande zwangerschappen.

Gendergerelateerd geweld en tienerzwangerschappen.

Bijna 60% van de jongeren ging een deel van 2020 niet naar school en miste daardoor ook goede seksuele vorming. De sluiting van de scholen leidde onder meer tot meer gendergerelateerd geweld en tienerzwangerschappen. Ook blijkt dat 30% van de jonge vrouwen niet aan noodzakelijke anticonceptiemiddelen kon komen, soa- en hiv-(test)klinieken en abortuszorg vaak waren gesloten en 50% van de respondenten geen goede online informatie over seksualiteit en Covid-19 kon vinden.

Inclusieve digitalisering

Het onderzoek wijst uit dat alle negatieve gevolgen met elkaar in verband staan en bestaande ongelijkheden door de pandemie worden versterkt. Daarom moet er volgens Rutgers nu geïnvesteerd worden in betere gezondheidszorg, vermindering van ongelijkheid, een inclusieve digitalisering voor betrouwbare informatie en de toevoeging van een gender/feministische blik op het onderwerp. Daarmee kunnen de seksuele gezondheid en rechten van jongeren na corona structureel worden verbeterd.

Online event bij de VN

In samenwerking met Rutgers organiseert Nederland op donderdag 15 april met een aantal andere landen en het VN Bevolkingsfonds (UNFPA) een evenement bij de VN in New York over de impact van Covid-19 op seksuele gezondheid en rechten. Tijdens het evenement delen jongerenonderzoekers hun verhalen en doen zij aanbevelingen voor herstel.

‘I feel that things are out of my hands.’ How COVID-19 prevention measures have affected young people’s sexual and reproductive health in Ghana, Indonesia, Kenya, Nepal, Uganda and Zimbabwe.’ Het rapport is hier beschikbaar.



Bron: Rutgers