Dexcom start directe distributie in Nederland

Dexcom verkoopt het Dexcom G6 continue glucose monitoring systeem nu rechtstreeks op de Nederlandse markt

Geen vingerprikken† meer voor mensen met diabetes dankzij Dexcom G6 CGM

Real-time inzage in glucosewaarden, draadloos via compatibel mobiel apparaat* of Dexcom ontvanger

Instelbare alarmen en waarschuwingen voor lage en hoge glucosewaarden

Glucosewaarden via app deelbaar met vijf personen‡ voor extra controle op afstand

DexCom, Inc., wereldleider in continue glucosemonitoring (CGM) voor mensen met diabetes, stopt de distributiesamenwerking met Zkope Healthcare en verkoopt de Dexcom G6 CGM nu rechtstreeks op de Nederlandse markt.

“Bij Dexcom zetten we ons in om de toegang tot CGM voor mensen met diabetes over de hele wereld te blijven uitbreiden. De rechtstreekse verkoop betekent een grote stap vooruit in het leveren van de best mogelijk zorg bij het managen van diabetes en het beschikbaar maken van CGM technologie voor patiënten en zorgaanbieders in Nederland”, aldus Erik Bjorkman, general manager en senior vice president voor EMEA bij Dexcom.

Dexcom G6 maakt gebruik van een kleine draagbare sensor en zender om continu glucosewaarden te meten en draadloos te verzenden naar een ontvanger of compatibel mobiel apparaat*. Mensen met diabetes ontvangen daarmee real-time glucosegegevens. Het prikken in de vinger† of scannen is niet nodig. Het systeem biedt ook instelbare waarschuwingen en alarmen om potentieel gevaarlijke lage en hoge waarden te helpen voorkomen.

De Dexcom G6 app voor compatibel iOS- en Android-apparaten* stelt gebruikers ook in staat om hun glucose-informatie te delen met maximaal vijf volgers‡, zodat familie, naasten en zorgverleners op afstand kunnen monitoren voor extra gemoedsrust.

Dexcom G6 eigenschappen op een rij

Geen vingerprikken of scannen nodig voor kalibratie of behandelkeuzes diabetes† Continue glucosemetingen, automatisch verzonden via Bluetooth-technologie, met tussenpozen van vijf minuten naar compatibel smart device* of naar een Dexcom-ontvanger

Instelbare waarschuwingen en alarmen, inclusief een nieuw Urgent Low Soon-alarm, dat gebruikers tot 20 minuten vooraf waarschuwt voor een urgente hypoglykemie

Real-time gegevensinzage met de Dexcom G6-app, waarmee de gebruiker glucosegegevens kan delen met maximaal vijf volgers‡ om hun glucosewaarden op afstand te laten monitoren

Sensor voor tien dagen waardoor langer dragen mogelijk is dan de vorige generatie Dexcom CGM

Een kleinere zender voor meer discretie

Een auto-applicator om het inbrengen van de sensor eenvoudig te maken met een druk op de knop

Een nieuw ontworpen ontvanger met een touchscreen display (optioneel weergave-apparaat)

Nieuw sensormembraan dat het gebruik van paracetamol mogelijk maakt zonder enig effect op de glucosewaarden§

Het Dexcom G6 CGM systeem kan in Nederland worden ingezet voor mensen met diabetes van twee jaar en ouder, inclusief zwangere vrouwen. Bezoek www.dexcom.com voor meer informatie of neem telefonisch contact op met de klantenservice op 08000 201 985.

De Dexcom G6 heeft in juni 2018 een CE-markering ontvangen, waarmee wordt bevestigd dat het G6-systeem voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn voor medische hulpmiddelen MDD 93/42/EEG, zoals genoemd in 2007/47/EG. Het nieuwe systeem is het eerste CGM-systeem dat de geïntegreerde (iCGM) classificatie van de US Food and Drug Administration (FDA) heeft ontvangen. Met deze nieuwe classificatie is het Dexcom G6 CGM-systeem geschikt voor gebruik als een stand-alone CGM en voor integratie in automatische doseersystemen voor insuline (AID).

Bron: Dexcom