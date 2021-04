Vertrouwen in vaccinatiebeleid op dieptepunt

Het vertrouwen in het Nederlandse vaccinatiebeleid ligt op het laagste punt sinds de start van het prikken in januari. Ook het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid heeft een dieptepunt bereikt.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 26.000 mensen, een dag na de laatste persconferentie. Ruim twee derde (68 procent) van de ondervraagden heeft geen vertrouwen in het huidige vaccinatiebeleid. Slechts een kwart (28 procent) heeft wel vertrouwen. In januari sprak nog een meerderheid van 55 procent zijn vertrouwen uit. Hoe ontwikkelde het vertrouwen in het vaccinatiebeleid zich de afgelopen maanden en waarom hebben we steeds minder vertrouwen? Je leest het hier.

Minister De Jonge houdt vast aan de verwachting dat iedereen in Nederland begin juli minstens een prik heeft. De overgrote meerderheid is daar sceptisch over: slechts 14 procent verwacht dat dit gaat lukken. Acht van de tien (81 procent) geloven dat niet.

Vertrouwen in coronabeleid overheid ook gedaald

Het gebrek aan vertrouwen in het vaccineren werkt ook door in het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid in het algemeen. Een dag na de persconferentie waarop geen versoepelingen werden aangekondigd heeft een minderheid van 39 procent vertrouwen in die aanpak. Eind maart was dat nog 49 procent. Het is voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2020 dat dit cijfer ruim onder de helft zit. Lees hier hoe mensen denken over de beslissing van het kabinet om de versoepelingen uit te stellen.

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 13 en 14 april 2021. Aan het onderzoek deden 25.695 leden van het Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

