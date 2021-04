Ondanks coronavirus weer Week van de Invasieve Exoten

Vanwege een wereldwijd verspreide invasieve exoot (officiële naam SARS-CoV-2, beter bekend als het coronavirus), is het nu nog onzeker of bepaalde activiteiten zoals fysieke lezingen, workshops en excursies kunnen plaatsvinden. Maar dat de zesde editie van de Week van de Invasieve Exoten is zeker. Activiteiten die ook online kunnen plaatsvinden, zoals virtuele lezingen, workshops of pubquizzen blijven tenslotte altijd mogelijk. Stichting platform Stop invasieve exoten roept natuurorganisaties, terreinbeheerders, soortenorganisaties en anderen daarom op om tussen 18 en 27 juni een online activiteit te organiseren. Of een fysieke activiteit, als dat tegen die tijd weer mogelijk is.

Invasieve exoten zijn planten, dieren én micro-organismen die door menselijk toedoen in een nieuw leefgebied terechtkomen en daar schade kunnen veroorzaken voor onder meer natuur, waterbeheer en gezondheid. Bekende invasieve exoten zijn bijvoorbeeld de wasbeer, de watercrassula, de treurspreeuw, de tijgermug, de Japanse duizendknoop, de Aziatische hoornaar, de gele bieslelie en de halsbandparkiet. Om het onderwerp extra in de schijnwerpers te zetten organiseert het platform sinds 2016 de Week van de Invasieve Exoten.

Tijdens de week, die tien dagen duurt en altijd begint op de derde vrijdag van juni, kunnen organisaties een activiteit rond het onderwerp organiseren. Aanmelding van de activiteit kan via www.wvdie.nl. De activiteit wordt dan op de website geplaatst, waarna er via persberichten en social media bekendheid aan wordt gegeven.

In de afgelopen jaren werden activiteiten georganiseerd door onder andere gemeente Amersfoort, waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten, netwerk voor milieuprofessionals VVM, Landschapsbeheer Flevoland, diverse afdelingen van IVN en KNNV, Onder Water in Leiden, Hortus Alkmaar, Actie Wiedewiedenweg, Botanische tuin De Groene Prins, Staatsbosbeheer, Vereniging Samen Cabomba Aanpakken en Rijk Natuurmuseum Groningen.

Het platform rekent erop dat er ook dit jaar weer activiteiten zullen worden aangemeld. Zelf is het platform bezig met het organiseren van een online symposium over de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften, de Chinese wolhandkrab, de muskusrat en de beverrat, dat op vrijdagmiddag 25 juni gepland is.

De Week van de Invasieve Exoten (hashtag: #wvdie) wordt georganiseerd door stichting platform Stop invasieve exoten, met medewerking van Reinholding Meetings.

Bron: platform Stop invasieve exoten