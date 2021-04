Topklinische functie voor gespecialiseerde schouderzorg bij VieCuri

Patiënten met peesletsel in de schouder kunnen voortaan voor een unieke operatiemethode terecht bij VieCuri Medisch Centrum. Met een peesblad uit het bovenbeen wordt een nieuw schouderkapsel gemaakt. Deze techniek is samen met de geoptimaliseerde patiëntenzorg topklinisch bevonden door STZ, de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Snelle diagnose voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek



Een patiënt met peesletsel krijgt bij VieCuri sinds kort bij de eerste afspraak direct een echo van de schouder én de diagnose. Hierdoor worden extra ziekenhuisbezoeken voor aanvullend onderzoek en diagnostiek voorkomen. Patiënten worden bij voorkeur niet direct geopereerd maar geholpen met pijnstilling, een injectie of met behandeling door een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut.

Peesblad uit bovenbeen als nieuw schouderkapsel



VieCuri biedt voor patiënten met een peesscheur een kijkoperatie aan waarbij de pezen hersteld worden. Het grote voordeel van een kijkoperatie boven een normale operatie is dat de chirurg beter ziet hoe de pees hersteld moet worden waardoor de kans op letsel kleiner is. Bij een deel van de patiënten zijn de scheuren te groot om deze te kunnen herstellen met een kijkoperatie. Orthopedisch chirurg Okke Lambers Heerspink gebruikt hiervoor als een van de weinigen in Nederland een nieuw ontwikkelde methode. Bij deze unieke methode wordt een peesblad uit het bovenbeen gehaald dat vervolgens als een nieuw schouderkapsel op de kapotte pezen geplaatst wordt. Deze operatie is inmiddels 20 keer succesvol uitgevoerd bij VieCuri. Het voordeel van deze methode is dat het goede resultaten geeft en een prothese-operatie uitgesteld kan worden.

3D-mal van de schouder



Voor patiënten van 70 jaar of ouder is een peesherstel minder zinvol. Zij kunnen geholpen worden met een schouderprothese. Ook bij deze operatie gebruikt VieCuri de nieuwste technieken: met behulp van een CT-scan wordt een 3D-mal van de schouder van de patiënt gemaakt. Middels deze 3D-mal wordt de optimale positie van de prothese berekend, waarna de prothese met een richter in de optimale stand wordt geplaatst.

Herstel monitoren



Van elke patiënt met peesletsel houdt VieCuri bij wat de gevolgen zijn voor de lange termijn. Bovendien ontwikkelt VieCuri een interactieve behandelapp, waarmee de patiënt op gepersonaliseerde wijze begeleid en gemonitord wordt tijdens zijn herstel.

Topklinische zorg bij VieCuri



VieCuri is een STZ-ziekenhuis. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Dat betekent dat naast uitstekende basiszorg, VieCuri ook complexe zorg en behandelingen aanbiedt waarvoor je niet in ieder ziekenhuis terecht kunt. Dat wordt topklinische zorg genoemd. Om de zorg naar een hoger plan te tillen voert VieCuri patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek uit en wordt telkens de verbinding gelegd tussen onderzoek en opleiding. De STZ-erkenning voor gespecialiseerde schouderzorg is de vijfde erkenning voor VieCuri.

Bron: VieCuri