Patiënten positief over digitale huisartsenzorg in de dagpraktijk

Patiënten staan positief tegenover digitale huisartsenzorg voor de dagzorg. Dat blijkt uit een enquête van Huisartsen Eemland onder patiënten van twee regionale huisartspraktijken: huisartsenpraktijk De Burgt in Barneveld en huisartsenpraktijk Sagenhoek in Amersfoort. Deze praktijken draaien samen met negen andere praktijken in de regio Eemland momenteel een pilot met Spreekuur.nl. In totaal zijn 754 patiënten van verschillende leeftijdsgroepen ondervraagd. 16 Procent van de respondenten had gebruik gemaakt van Spreekuur.nl.

Online advies

Met Spreekuur.nl, een initiatief van Topicus en DigiDok, kan de huisarts goed online advies geven, omdat de patiënt alvast informatie deelt over zijn klacht, waaronder een foto. De dienst werd in maart 2020 vanwege de Coronacrisis versneld uitgerold bij Huisartsen Eemland. Een tweede regio, Rijnmond (Rotterdam), volgde een maand later, Drenthe startte met Spreekuur.nl in december 2020. De dienst is inmiddels toegankelijk voor zo’n twee miljoen patiënten in de drie zorggebieden.

Tijdsonafhankelijk

Uit de enquête blijkt dat 65 procent van de respondenten Spreekuur.nl een 7 of hoger geeft. De laagste beoordeling wordt gegeven door de groep ouder dan 75 jaar, waarbij als belangrijkste redenen worden gegeven het missen van persoonlijk en fysiek contact. Van de groep die al eens gebruik heeft gemaakt van Spreekuur.nl, geeft 81 procent van de respondenten Spreekuur.nl een 7 of hoger. Wat respondenten waarderen in Spreekuur.nl is het gemak en de mogelijkheid om snel en tijdsonafhankelijk een gezondheidsvraag te kunnen stellen.

Gezondheidsklacht

Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer de helft van de respondenten Spreekuur.nl zou gebruiken bij een gezondheidsklacht. De groep tussen de 25-55 jaar die Spreekuur.nl nog niet gebruikt heeft, staat meer open voor een digitaal consult via Spreekuur.nl dan de groep van 55 jaar en ouder. Als mensen Spreekuur.nl al eens gebruikt hebben, neemt de waarschijnlijkheid toe voor een volgend gebruik onder alle leeftijdscategorieën. De groep oudere respondenten die al gebruik heeft gemaakt van Spreekuur.nl geeft aan eerder gebruik te maken van de digitale huisartsenzorg dan oudere respondenten die nog niet in aanraking zijn gekomen met Spreekuur.nl.

Grote behoefte

Chantal Emaus, huisarts en medisch directeur Huisartsen Eemland: “De uitkomsten laten zien dat er ook een groeiende grote behoefte is aan digitale huisartsenzorg in de dag. Doordat de patiënt niet belt, maar zelf vragen beantwoordt over zijn klachten en foto’s deelt, hoeft hij niet meer in de wachten of naar de praktijk te komen te staan of naar de post. Doordat de patiënt zelf voorbereidend werk doet, kan dit op termijn ook voor minder werkdruk zorgen en meer tijd voor complexe werkzaamheden. Op deze wijze kan spreekuur.nl bijdragen aan een aan een goede balans tussen digitaal en persoonlijk, die ook nog eens helpt om de zorg in Nederland toegankelijk te houden.”

Bron: Spreekuur