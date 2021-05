Vooijs Award voor Merel van der Stelt

Merel van der Stelt heeft met haar stageonderzoek ‘protheses maken’ in het 3D lab van het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone de Prof. Dr. G.P. Vooijs Award gewonnen. Deze prijs is bestemd voor het meest klinisch relevante afstudeeronderzoek van de opleidingen Technical Medicine in Nederland. Op 30 april 2021 tijdens het online Technical Innovation in Medicine congres ontving ze de prijs, waaraan een geldbedrag van 1.000 euro is gekoppeld.

De wereld écht verbeteren

Merel van der Stelt krijgt de prijs voor haar afstudeeronderzoek van de masteropleiding Technical Medicine aan de Universiteit Twente. Van der Stelt heeft aangetoond dat je met een 3D printer, software, 3D Handscanner en een hoop enthousiasme de wereld écht kan verbeteren op een manier waardoor ook de derde wereld hier profijt van kan hebben. Mede door haar harde werken, meedenken en zelfstandigheid is het 3D lab van het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone geworden tot wat het nu is. Niet alleen heeft ze vanaf scratch arm protheses gemaakt in samenwerking met de industrie, prothesemakers, revalidatieartsen, tropenartsen en lokale fysiotherapeuten, ook heeft ze zich het prothese-maken volledig eigen gemaakt.

Van der Stelt fungeert en functioneert inmiddels als gelijkwaardig sparringpartner waarmee ze meer dan terecht een PhD functie (in Nijmegen) heeft bemachtigd, lid is van het bestuur van de 3D Sierra Leone stichting en veel gevraagd is om samen te werken met softwarebedrijven. Prof. Michel van de Putten, Voorzitter van de Vooijs-award jury: “Het onderzoek van Merel van der Stelt is een prachtig voorbeeld van gebruik van techniek voor concrete klinische vragen. Het is heel bijzonder hoe Merel zelf patiënten heeft bezocht en producten gerealiseerd heeft. Merel werkte altijd zeer zelfstandig en hield altijd het doel zeer goed voor ogen. Haar werk is bewonderenswaardig en innovatief en verbetert sterk de kwaliteit van leven.”

Prof. dr. G.P. Vooijs award

De prijs is vernoemd naar Peter Vooijs en werd voor de achtste keer uitgereikt. Dit jaar was het voor het eerst dat ook studenten TM van de TU Delft mochten meedingen met de Vooijs award. Peter Vooijs was aan de UT verbonden als Medisch Directeur van het onderzoeksinstituut MIRA en als wetenschappelijk directeur van de opleiding Technische Geneeskunde. Door zijn nadruk op het doen van wetenschappelijk klinisch onderzoek en zijn intensieve begeleiding van de stages, legde Vooijs de basis voor de klinische relevantie van de opleiding Technische Geneeskunde in de medische praktijk. Er waren dit jaar tien TG-alumni genomineerd voor de prijs. De jury selecteerde hieruit vervolgens de drie beste kandidaten, naast Van der Stelt waren dit Matthijs Fitski en Maaike Dotinga.

Bron: Universiteit Twente