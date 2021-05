Nederlandse Zivver zet grote stap naar Duitsland

Universitair Ziekenhuis Frankfurt beveiligt medische en administratieve communicatie met veilige mailoplossing van Zivver

Zivver, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, is een samenwerking aangegaan met Universitätsklinikum Frankfurt (Universitair Ziekenhuis Frankfurt). Door de pandemie is er een nog grotere behoefte ontstaan aan veilige, digitale oplossingen voor patiëntenzorg. Met Zivvers platform kan het ziekenhuis veilig communiceren met patiënten en externe zorgpartijen. Deze stap naar Duitsland onderstreept de succesvolle groeistrategie van Zivver.

Geen gevoelige data lekt

Universitätsklinikum Frankfurt (UKF) koos voor Zivver na een uitgebreide testfase en pilot-periode. De oplossing van Zivver wordt geïntegreerd met het mailsysteem van het ziekenhuis (Outlook). Zivver controleert continu de combinatie van geadresseerde en inhoud van de tekst en bijlage, zodat er geen gevoelige data naar buiten lekt. Dit betekent dat werknemers niet langer hoeven na te denken of een e-mail al dan niet versleuteld moet worden.

Als dit het geval is, worden ze hierover door het systeem van Zivver geïnformeerd. Het universitair ziekenhuis is essentieel voor de medische sector in Duitsland omdat het een internationale health-hub is. Dit is mede dankzij de belangrijke financiële positie van Frankfurt in Europa en het centraal gelegen vliegveld Flughafen Frankfurt am Main, één van de grootste luchthavens en belangrijkste mainports van Europa.

Nog grotere behoefte aan veilige oplossingen

Michael von Wagner, Ärztlicher Leiter Medizinische Informationssysteme und Digitalisierung (CISO): “Door de pandemie is er een nog grotere behoefte ontstaan aan veilige, digitale oplossingen voor patiëntenzorg. Maar ook in de toekomst, als we elkaar hopelijk weer gemakkelijker kunnen ontmoeten en onze patiënten weer persoonlijk kunnen ontvangen, zal een kort e-mailtje met medische of administratieve informatie vaak de gemakkelijkste manier zijn om te communiceren. We willen bekijken in welke andere scenario’s het contact het beste via de mail kan verlopen. In de toekomst zal de communicatie van zorgverleners met patiënten veranderen. We kijken ernaar uit deze communicatie te ondersteunen met beveiligde e-mailcommunicatie van Zivver.”

Wouter Klinkhamer, CEO van Zivver: “Universitätsklinikum Frankfurt is een toonaangevend ziekenhuis in Duitsland en we zijn er trots op hun digitaliseringspartner te zijn. Onder onze klanten bevinden zich meer academische ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

De volledige acceptatie in de afgelopen jaren van onze oplossing voor de bescherming van e-maildata onderstreept onze aansluiting op de uitgebreide technische en functionele vereisten van Duitse organisaties in het algemeen – en zorgverleners in het bijzonder. We zien dit als het begin van het kopiëren van het Nederlandse succes in de healthcare sector naar Duitsland (en Europa): meer dan 45% van de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt Zivver.”

Over Zivver

Zivver is een Nederlandse tech scale-up die organisaties helpt met het beveiligen van hun gevoelige gegevens, het waarborgen van compliance en het voorkomen van datalekken. Het is de enige leverancier die digitale informatie beschermt in alle drie de fasen van de verzending van e-mail en bestandsoverdracht: voor, tijdens en na verzending.

Zivver optimaliseert veilige communicatie en productiviteit door een beveiligings- en privacylaag toe te voegen aan de bestaande e-mailsystemen van organisaties, zoals Outlook (Desktop en Microsoft 365) en Gmail. Zivver is in 2015 opgericht door CIO Rick Goud. Het bedrijf heeft meer dan 100 medewerkers en werkt samen met 4.000 organisaties, waaronder De Rechtspraak, 45% van de Nederlandse ziekenhuizen en lokale overheden. Tot op heden heeft Zivver meer dan $30 miljoen aan financiering opgehaald via DN Capital, HenQ Capital, Dawn Capital en SmartFin, aangevuld met een innovatiekrediet van ABN AMRO Bank.

Bron: Zeekhoe Communicatie