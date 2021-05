Extra aandacht voor schildklieraandoeningen met gratis webinars

Beweegklachten en overgewicht door schildklierziekten

Schildklier Organisatie Nederland (SON) heeft met prof. dr. Liesbeth van Rossum (‘Dik ben je niet voor de lol’), sportarts Jessica Gal en sportfysio Lorraine McNab sprekers van formaat voor twee gratis webinars tijdens de Week van de Schildklier (25-29 mei 2021). Als officiële belangenbehartiger van meer dan 500.000 schildklierpatiënten organiseert SON in deze week diverse activiteiten om de aandacht te vestigen op schildklieraandoeningen en de gevolgen ervan.



De webinars waarvoor ieder zich kan aanmelden:

Woensdag 26 mei van 11:00–12:00 ‘Bewegen en sporten met schildklierklachten’

Door sportarts Jessica Gal (ex-judoka; 4x Olympische spelen) en Lorraine McNab (sportfysio-manueeltherapeut). Regelmatig bewegen is goed voor iedereen. Maar als je (nog) niet goed bent ingesteld op schildkliermedicatie is het vaak moeilijk om in beweging te komen of te blijven. Zelfs schildklierpatiënten die wel goed zijn ingesteld, houden vaak klachten als spier- en gewrichtspijn.

Vrijdag 28 mei van 11:00–12:00 ‘Gewicht: de rol van hormonen, de schildklier en verborgen dikmakers’.

Door prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en mede-oprichter van het Centrum Gezond Gewicht en Europees leider op het gebied van obesitas en diabetes.Mensen met een schildklieraandoening hebben vaak problemen met hun gewicht. Ook als zij goed zijn ingesteld, blijkt afvallen vaak lastiger dan voor andere mensen. Tijdens het webinar komt ook de relatie met medicatie, stress en voeding aan bod.

Overige activiteiten

Naast de webinars zijn er extra openingstijden van de Schildkliertelefoon (085 300 1800) voor het stellen van vragen aan ervaringsdeskundige vrijwilligers. Dit jaar met speciale spreekuren voor vragen over Schildklierkanker, de ziekte van Graves en de Oogziekte van Graves.Ook vinden online deelgenotencontact bijeenkomsten plaats.

Schildklieraandoeningen

In ons land gebruiken meer dan een half miljoen mensen medicatie voor een schildklieraandoening. Vermoedelijk zijn er nog ruim 500.000 mensen van wie de schildklier niet goed werkt, maar bij wie nog geen diagnose is gesteld. De klachten van een schildklierpatiënt zijn zeer divers en kunnen zowel op lichamelijk als psychisch vlak zijn. Een aantal veel voorkomende klachten: ernstige vermoeidheid (geen/weinig energie), gewrichtsklachten en spierpijn, slechte concentratie, gedeprimeerde en snel wisselende stemming (kort lontje), opgejaagd gevoel, slecht slapen, obstipatie en haaruitval. Dit kan ook grote impact hebben op de naaste omgeving en relaties. School, studie of werk kunnen er onder leiden. Studeren of werken is niet altijd meer (volledig) mogelijk.

Foto: Jessica Gal, Webinar Bewegen

Bron: Schildklier Organisatie Nederland