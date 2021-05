Dutch Health Hub agendeert, activeert en versnelt verbetering in zorg en life sciences

De Koninklijke Jaarbeurs heeft vandaag, dinsdag 18 mei 2021, de Dutch Health Hub gelanceerd, aan het begin van de eerste editie van de Dutch Health Week. De hub is een nieuwe plek waar professionals en organisaties uit zorg en life sciences elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, inspiratie en kennis opdoen, leren, samenwerken, innoveren en zaken doen. Dat kan zowel live als online, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Ook voor het publiek is de Dutch Health Hub online toegankelijk via www.dutchhealthhub.nl.

Voortdurend op zoek naar oplossingen

Ruud Koolen, directeur van de Dutch Health Hub: “Professionals en organisaties in zorg en life sciences zijn voortdurend op zoek naar oplossingen voor de grote uitdagingen waar zij voor staan. De zorg verbeteren en duurzaam maken is een taaie klus en daar helpen we als Dutch Health Hub graag bij. We gaan meewerken op thema’s als Vitaliseren, Verduurzamen, Werken, Innoveren, Digitaliseren, Organiseren en Leiden.”

De hub heeft vandaag de campagne ‘Join the Hub’ gelanceerd, waarin ze professionals in health en life sciences oproept om zich aan te sluiten en samenwerking te zoeken. Koolen: “in gesprekken met tientallen zorgaanbieders, netwerken, regionale hubs en bedrijven merken we dat de behoefte aan samenwerken met de hub groot is. Ons motto is dan ook: Alleen ga je misschien snel, maar samen komen we verder!”

De Dutch Health Hub opereert vanuit het innovatiecentrum JIM, de vleugel van het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs waar jonge, veelbelovende bedrijven zich gehuisvest hebben. De hub werkt nauw samen met de beurzen Zorg & ICT, Zorgtotaal en Support, die in de Jaarbeurs plaatsvinden.

Kernteam onder leiding van Ruud Koolen

Ruud Koolen is director van de Dutch Health Hub. Ruud Koolen beweegt zich al tientallen jaren als een intrapreneur door mediabedrijven, de laatste 25 jaar in de gezondheidszorg. Als hoofdredacteur van Markant en Zorgvisie, bedenker van Skipr en uitgever van Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Koolen vorm het kernteam samen met sr. content editor Philip van de Poel, content coördinator Maaike Zweers en media-adviseur Wilma Keil.

Dutch Health Week

De Dutch Health Week is het grootste online evenement voor de gezondheidszorg in 2021. Van 18 tot en met 21 mei brengen meer dan vijftig partners en ruim zestig sprekers onder het motto ‘Let’s improve health together’ inspiratie en kennis van nieuwe ontwikkelingen en innovaties. De week is een initiatief van de beurzen Zorg & ICT, Zorgtotaal en Support, in samenwerking met de Prix Galien, de Vrije Universiteit en de Open Universiteit. Ook het MIC (Medisch Informatica Congres) is bij de week betrokken en zal een sessie verzorgen in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Jaarbeurs