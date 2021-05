‘Verstevig fundamenten Nederlands patiëntenonderzoek’

Het nieuwe kabinet moet ervoor zogen dat er vaker patiëntonderzoeken naar nieuwe medicijnen en vaccins in Nederland worden gedaan. Nu worden veel van die klinische studies in het buitenland gehouden omdat de vergunningsprocedures daar sneller zijn. De cijfers laten zien dat het aantal patiëntenonderzoeken, of klinische studies zoals het officieel heet, in Nederland relatief lager ligt dan in andere West-Europese landen.

Denemarken doet met 10,6 studies per 100.000 inwoners in verhouding de meeste studies, gevolgd door België (6,2). In Nederland staat de teller op 3,2 studies per 100.000 inwoners. In absolute getallen: 586 klinische studies met geneesmiddelen per jaar met 53.030 deelnemers.

Lage participatie

De relatief lage participatie van Nederland is opvallend, omdat ons medisch-academisch onderzoek al jaren van zeer hoog niveau is. Met veertien universiteiten, acht umc’s en meer dan 200 publiek-private partnerships gooien we internationaal hoge ogen. Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld met patiëntstudies bij verschillende innovaties in de behandeling van bepaalde typen kanker, infectieziekten, auto-immuunaandoeningen en de totstandkoming van Covid-19-vaccins.

Artsen beseffen heel goed wat het belang is van klinisch onderzoek. Toch lopen we veel studies mis omdat de opstartprocedures in Nederland te lang duren. Waar in het buitenland onderzoeksvergunningen vaak nationaal zijn geregeld, moet in ons land ook het ziekenhuis in kwestie nog toestemming geven. Dat kost veel tijd waardoor andere landen er met de kennis vandoor gaan en geneesmiddelen voor hun patiënten al beschikbaar komen.

Nieuwe spelregels

Het nieuwe kabinet kan de knelpunten die er nu zijn oplossen en ervoor zorgen dat er een stevig fundament ligt voor patiëntenonderzoek. We hebben bij de coronavaccins gezien wat het snel opstarten van patiëntenonderzoek oplevert: goede vaccins en geneesmiddelen die snel beschikbaar zijn. Dat willen we ook voor al die andere aandoeningen.

