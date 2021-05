‘Voorlichting vaccinaties biedt te weinig mogelijkheden voor dialoog’

Ministerie wil extra voorlichting om vaccintwijfelaars te overtuigen | ANP

De voorlichting over vaccinaties is te individueel gericht. Er is te weinig informatie om in een gezin of groep een dialoog aan te gaan.

Allerlei vragen op de rijksoverheid site zijn individueel: wat moet ik weten, wat moet ik doen als, wat moet ik meenemen, waarom is 1 prik voldoende, etcetera.

Dialoogverlegen

Mensen zijn dialoogverlegen, voelen zich handelingsonbekwaam om dialoog aan te gaan. Ik mis vragen als: ‘Wat kan ik doen als iemand informatie in twijfel trekt?’ en ‘Wat kan ik doen als officiële informatie en wat ik hoor tegenstrijdig is?’. Dat is een hiaat in de communicatie.

Dit is een expertquote van Peter van den Besselaar van Bex*communicatie, in het kader van ANP Expert Support. Peter van den Besselaar is partner bij Bex*communicatie.

Bron: ANP Expert Support