Flevoziekenhuis springt graag bij met vaccineren

Het Flevoziekenhuis gaat helpen bij het landelijke vaccinatieprogramma tegen het coronavirus, als het ziekenhuis daarvoor wordt gevraagd. Het gaat om vaccinaties voor jonge, gezonde mensen vanaf 18 jaar. Het Flevoziekenhuis gaat dan in 1 of 2 rondes op zondag en op maandag- en dinsdagavond prikken. De data zijn nog niet bekend.

Het Flevoziekenhuis bereidt zich intussen maximaal voor op deze eventuele grootschalige vaccinatie van burgers in het ziekenhuis. Projectleider en ziekenhuisapotheker Gitte Melenhorst: “We helpen graag mee om zoveel mogelijk Nederlanders nog voor de zomer te vaccineren. Het vraagt zeker om extra inspanning van onze medewerkers, dat beseffen we goed. Maar het aantal COVID-patiënten in het ziekenhuis zal snel afnemen, en daarmee ontstaat weer ruimte om andere patiënten te helpen.”

Uitnodiging via RIVM

De uitnodigingen voor vaccinatie in het Flevoziekenhuis verlopen dan via de normale RIVM-route. Wie zich aanmeldt voor vaccinatie, krijgt een aantal data en locaties om een keuze uit te maken. Het Flevoziekenhuis is een van de locaties in Almere en omgeving die men kan kiezen. Voor alle vragen over de vaccinatie kan men terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800 – 1351 (8.00 – 21.00 uur, 7 dagen per week).

Vervoer

Het Flevoziekenhuis organiseert de vaccinatie-prik-events op zondag (gehele dag) en op maandag- en dinsdagavond. Deze momenten in de week zijn in overleg met de gemeente gekozen om de drukte in het stadshart zoveel mogelijk te spreiden. Gemeente en Flevoziekenhuis doen een dringende oproep om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of fiets of te voet naar het ziekenhuis te komen.

Extra vaccinaties

De GGD’s zijn afgelopen weken maximaal opgeschaald. Gezamenlijk verzorgen zij straks 2 miljoen vaccins per week. De rijksoverheid overweegt de Nederlandse ziekenhuizen te vragen om bij te springen om alle beschikbare vaccins zo snel mogelijk weg te prikken. Samen kunnen de ziekenhuizen circa een half miljoen mensen per week vaccineren.

Bron: Flevoziekenhuis