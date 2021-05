Verlaagd libido: wat kan er aan de hand zijn?

Wanneer jij of je partner te maken heeft met een verlaagd libido, is het seksueel verlangen sterk verminderd. Dat kan leiden tot minder seks, minder genieten van seks en op de langere termijn kan het ook relatieproblemen opleveren. Wat kan er aan de hand zijn als je libido verlaagd lijkt te zijn?

Fysieke oorzaken voor een verlaagd libido

Een aantal fysieke problemen kunnen een verlaagd libido als gevolg hebben. Mensen die diabetes hebben of obesitas hebben, kunnen als gevolg daarvan een verminderd seksueel verlangen ervaren. Ook een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte kunnen daartoe leiden. Daarnaast spelen hormonale kwesties ook mee. Bij vrouwen is de menstruatiecyclus een belangrijke factor. Tijdens de ovulatie komen veel hormonen vrij die het libido stimuleren. Na de menopauze verdwijnt dit en ervaren veel vrouwen een sterke daling van het libido. Bij mannen kan een testosterontekort onder andere zorgen voor een sterk verminderd seksueel verlangen. In beide gevallen is het libido verhogen door behandeling mogelijk en wellicht ook wenselijk.

Psychische oorzaken voor een verlaagd libido

Hoewel seksueel verlangen een soort oerdrift lijkt te zijn, wil dat niet zeggen dat onze geestelijke gesteldheid het libido niet in de weg kan staan. Integendeel, stress, onzekerheid en depressiviteit hebben juist een zeer nadelig gevolg voor het libido. Allemaal kunnen ze ook zorgen voor een vermoeid gevoel dat lichamelijk lijkt en de energie om seks te hebben kan wegnemen, terwijl de oorzaak niet lichamelijk maar psychisch is. Omdat het om psychische oorzaken gaat, bestaat er de mogelijkheid dat het libido terugkeert wanneer de oorzaak van de stress of onzekerheid verholpen wordt of wanneer de depressiviteit behandeld wordt of verdwijnt.

Relatieproblemen als oorzaak voor een verlaagd libido

Ook de relatie zelf kan ten grondslag liggen aan een verlaagd libido. Wanneer men op elkaar is uitgekeken, is de interesse in seks met je partner een stuk minder. Een verminderde aantrekkingskracht kan dus een onderliggende oorzaak zijn. Maar ook de sfeer binnen een relatie is van invloed. Vooral vrouwen ervaren minder seksueel verlangen naar hun partner toe als de sfeer binnen de relatie dat niet faciliteert. Dat laatste kan mogelijk opgelost worden door een goed gesprek te voeren of in relatietherapie te gaan.

Je hoeft je niet neer te leggen bij een verlaagd libido. Het is van belang om na te gaan wat de oorzaak zou kunnen zijn. Dat kunnen één of meerdere van de hierboven besproken zaken zijn. Met de oorzaak in kaart gebracht kun je op zoek gaan naar een passende oplossing voor het onderliggende probleem en zo je seksueel verlangen terugkrijgen.