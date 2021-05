Stichting SAHEL en PharmaPartners sluiten eHealth-overeenkomst

Apotheken in de regio Haaglanden krijgen tegen gunstige voorwaarden toegang tot het grootste patiëntenportaal van Nederland

Clusterorganisatie SAHEL en PharmaPartners hebben een eHealth-overeenkomst gesloten. Alle bij SAHEL aangesloten apotheken kunnen nu tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van het eHealthplatform MijnGezondheid.net. De feestelijke ondertekening van de raamovereenkomst vond plaats op donderdag 29 april in de Bohemenwijk Apotheek in Den Haag.

24 uur per dag en 7 dagen per week online bereikbaar

De stichting SAHEL (Samenwerkingsverband Haagse Eerste Lijn) is een clusterorganisatie in de regio Haaglanden, die apotheken en huisartsenpraktijken verbindt. De organisatie maakt zich onder meer hard voor het bevorderen van samenwerking en communicatie tussen huisartsen en apothekers onderling, met overige professionals binnen de eerstelijnszorg en met patiënten. Het eHealthplatform MijnGezondheid.net speelt daarin een belangrijke rol. Grootste patiëntenportaal van NederlandMijnGezondheid.net is met meer dan 5 miljoen gebruikers het grootste patiëntenportaal van Nederland. Via dit portaal is de huisartsenpraktijken/ of apotheek 24 uur per dag en 7 dagen per week online bereikbaar.

De huisartsen in regio Haaglanden (HADOKS) maken al gebruik van MijnGezondheid.net. Door de raamovereenkomst kunnen nu ook apotheken in de regio Haaglanden tegen gunstige voorwaarden profiteren van de eHealth-functionaliteiten die het systeem biedt. De voordelen van MijnGezondheid.net voor apotheken zijn legio. Dankzij het systeem is de apotheek bijvoorbeeld 24 uur per dag, 7 dagen per week online toegankelijk. Daarnaast biedt MijnGezondheid.net de mogelijkheid om werkprocessen efficiënter in te richten waardoor aangesloten apotheken meer cliënten in minder tijd kunnen bedienen.

MijnGezondheid.net bevat de volgende functionaliteiten voor apotheken:

– Online inzage in de actuele medicatiestatus

– Medicatiepaspoort

– Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

– Medicatie overzicht inclusief GIP / GOB (+ integratie Kijksluiter)

– Medicatie herhalen

– e-Consult

– De app MedGemak

– Track & Trace in MedGemak

Jarenlang partnership

Bij de feestelijke ondertekening in Den Haag waren namens de Stichting SAHEL voorzitter Jan van Deursen en secretaris Eva Siedenburg aanwezig. PharmaPartners werd vertegenwoordigd door Piet Hein Knoop, Managing Director eHealth en Naomi Cools, accountmanager eHealth. Eva Siedenburg is blij met de raamovereenkomst en heeft vertrouwen in de samenwerking. “Jarenlang partnership met PharmaPartners en wederzijds vertrouwen waren en zijn een belangrijke voorwaarde voor het succes van onze projecten en idealen”, aldus de secretaris.

Percentages om trots op te zijn

In de regio Haaglanden maakt ruim 90 procent van de Medicom-huisartsen gebruik van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Hierdoor heeft al meer dan 40 procent van de actieve patiënten populatie in Den Haag die ingeschreven staat in het huisartseninformatiesysteem Medicom, gebruik gemaakt van MijnGezondheid.net. “Dit zijn percentages waar de regio Haaglanden erg trots op mag zijn”, aldus Naomi Cools, accountmanager eHealth bij PharmaPartners. “Desalniettemin is er nog veel winst te behalen in het gebruik van eHealth.

Wij zijn dan ook erg verheugd over het feit dat we door deze overeenkomst met SAHEL de samenwerking tussen de huisartsen en apotheken kunnen optimaliseren op het gebied van eHealth. Zo zijn we in staat de krachten tussen de huisarts en de apotheek te bundelen en de patiënt zelf de regie te geven over zijn zorgzaken. Op die manier kunnen we een krachtige, transparante en efficiëntere zorg realiseren.”Apothekers in de regio Haaglanden die meer informatie willen naar aanleiding van de raamovereenkomst, kunnen mailen naar ehealth@pharmapartners.nl.

Bron: PharmaPartners eHealth