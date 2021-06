Isala bedankt dóórzetters voor inzet!

Het was een lange weg; maar het licht aan het einde van de tunnel is eindelijk te zien. Met de huidige versoepelingen, de dalende cijfers van ziekenhuisopnames en het feit dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, lijkt het erop dat we meer lucht krijgen. Dat is ook te danken aan al die mensen die zich aan de coronamaatregelen bleven houden, ondanks dat het zwaar was. Isala-voorzitter Rob Dillmann wil al deze dóórzetters bedanken: “Het scherpe randje is inmiddels van de situatie af. Daar zijn wij heel blij mee!”

Positieve reacties

Met de campagne ‘Dóórzetters bedankt!’ heeft Isala afgelopen weken haar blijk van waardering en respect getoond aan alle mensen die zich al ruim een jaar aan de coronamaatregelen houden. Jullie klapten voor ons, nu klappen wij voor jullie: dat was het idee achter de campagne. Als reactie op Dóórzetters bedankt! klinken veel positieve geluiden. Inwoners voelen zich gesteund door de boodschap, waardoor zij op hun beurt de medewerkers van Isala steunen. Isala-voorzitter Rob Dillmann: “Ik ben heel blij dat we onze blijk van waardering hebben kunnen overbrengen op iedereen die heeft doorgezet.

Een positieve lijn

Een paar maanden geleden was nog onbekend wat de effecten van de eerste versoepelingen op de zorg zouden zijn. Nu, enkele weken na deze eerste versoepelingen, blijkt er sprake van een positieve lijn; er is zicht op het verder versoepelen van de coronamaatregelen. Volgens Isala-voorzitter Rob Dillmann is er licht aan het einde van de tunnel: “Daarmee neemt ook de spanning af tussen wat er gebeurt binnen de ziekenhuismuren, en dat wat zich buiten het ziekenhuis afspeelt. Dit zorgt voor ontspanning in de maatschappij.” Daarbij benadrukt Dillmann dat er nog steeds heel hard wordt gewerkt in het ziekenhuis: “Het ziekenhuispersoneel is blij met de versoepelingen, maar daarnaast ook heel moe van de zware belasting die nog steeds wordt ervaren.”

Een vierde golf

Het ziekenhuis zal nog volop in touw blijven, totdat de situatie enigszins genormaliseerd is en iedereen een vaccinatie heeft gehad. In de periode daarna richt Isala zich weer op de toekomst. Rob Dillmann: “Na de effecten van de versoepelingen en de bijdrage aan het vaccineren, krijgen wij bij Isala te maken met de vierde golf: het inhalen van alle operaties die niet door konden gaan vanwege het coronavirus. We kijken hoe we de patiënten die afgelopen maanden moesten wachten, zo snel en goed mogelijk kunnen helpen. Dit doen we door extra mensen aan te nemen en de planning aan te passen. We verwachten dat deze ruim 7000 operaties tot de eerste helft van volgend jaar ingehaald worden.”

Wees komende zomerperiode oplettend

Isala vraagt iedereen om waakzaam te blijven, totdat het overgrote deel van de maatschappij is ingeënt. Rob Dillmann: “Met onze campagne hebben we alle dóórzetters een hart onder de riem willen steken. Wij willen diezelfde mensen vragen om komende zomerperiode oplettend te zijn, ondanks de versoepelingen. We moeten oog houden voor de schadelijke effecten van het virus, ook voor jongere mensen. Daarnaast moeten we uitbraken binnen de niet-gevaccineerde groep proberen te voorkomen.”

Bedank-truck

Oplettend blijven betekent niet dat men niet mag genieten van de herwonnen vrijheden. Want ook het ziekenhuispersoneel kijkt uit naar het knuffelen van geliefden, het pakken van een terrasje of het vieren van vakantie. Rob Dillmann: “Dat we die vrijheden in zicht hebben, en zo ver zijn gekomen, hebben we te danken aan alle dóórzetters.”

Om alle dóórzetters nog een laatste keer te bedanken en haar waardering te tonen, liet Isala op woensdag 2 juni een Bedank-truck door Zwolle en Meppel rijden. Tijdens deze rit gaven zorgmedewerkers van Isala hen vanaf een videoscherm een groot applaus. Dillmann: “Want jullie klapten voor ons, en wij klappen voor jullie. Bedankt dóórzetters!”

Bron: Isala