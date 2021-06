Expertisenetwerk voor blaaskanker in EMBRAZE regio

In de EMBRAZE regio werken ziekenhuizen steeds beter samen in de zorg voor blaaskanker. Daarbij streven zij continu naar het verbeteren van de kwaliteit van deze blaaskankerzorg.

Uitgangspunt is dat elke patiënt volgens de beste expertise wordt behandeld, dichtbij waar dat kan en in een expertcentrum als dat moet. Recent is aangetoond dat met de centralisatie van blaaskankeroperaties bij meer dan 30 ingrepen per jaar de uitkomsten verbeteren .

Robotgeassisteerde ingrepen



Op 26 april bespraken blaaskankerexperts de uitkomsten van de blaaskankerbehandelingen in de EMBRAZE regio. Alle blaaskankeroperaties zijn de afgelopen jaren geconcentreerd in drie van de zeven ziekenhuizen: Erasmus MC, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Amphia. Tijdens de uitkomstbespreking bleek dat elk ziekenhuis ruim boven de 30 ingrepen per jaar zit en dat deze ingrepen bijna uitsluitend robot-geassisteerd worden verricht. Robotgeassisteerde ingrepen leiden tot minder complicaties en zorgen voor een sneller herstel van de patiënt.

Continu verbeteren



Op overige uitkomstmaten komt ook naar voren dat we binnen het EMBRAZE Kankernetwerk op of boven het landelijk niveau presteren. Een opsteker om de samenwerking in onze regio verder vorm te geven en uit te bouwen. Zo spreken we ook met partijen als zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen om ons expertisenetwerk continu verder te verbeteren.

Embraze is een netwerk voor kankerzorg



Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen en twee instituten radiotherapie in Brabant en Zeeland het kankernetwerk EMBRAZE.

Het kankernetwerk EMBRAZE bestaat uit: ZorgSaam in Terneuzen, Admiraal de Ruiter Ziekenhuis in Goes en Vlissingen, Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom, Amphia in Breda en Oosterhout, ETZ in Tilburg en Waalwijk, Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch, het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut in Vlissingen en Roosendaal, Instituut Verbeeten in Breda, Tilburg en Den Bosch en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Bron: www.embraze.net