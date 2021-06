Woensdag 9 juni 2021

Promotie, 13.00 u, Agnietenkapel

Miesje van der Stoel: Processen rondom de vorming nieuwe bloedvaten

Angiogenese is de vorming van nieuwe bloedvaten uit reeds bestaande bloedvaten. Dit proces wordt gereguleerd door collectieve migratie van endotheelcellen, cellen die de binnenwand van een bloedvat vormen.

Tijdens de vorming van nieuwe bloedvaten veranderen de mechanische krachten die op die binnenste cellaag, waardoor allerlei biochemische processen in gang worden gezet. Dit resulteert in veranderingen in genexpressie, de migratie van cellen en celdelingen. Van der Stoel onderzocht bepaalde aspecten van dit proces.

Forces that control endothelial adhesion in angiogenesis

Bron: Amsterdam UMC