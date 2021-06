Zorghelden bedankt! – The Aftermovie

Treant Zorggroep bedankte gisteren haar zorghelden. Dat gebeurde op alle locaties van Treant in Drenthe en Groningen. Ook ging de vlag uit op het provinciehuis van Drenthe in Assen en bij een aantal gemeentehuizen in het verzorgingsgebied van Treant.

Van de feestelijke dag is een video gemaakt, die via deze link bekeken kan worden: https://www.youtube.com/watch?v=_kxtvusOwxQ

Dankjewel

Medewerkers en vrijwilligers werden letterlijk in het zonnetje gezet. Er was taart, er kon worden geposeerd als superheld en om de zorghelden te bedanken spraken de commissaris van de Koning en zeven burgemeesters mooie woorden. ‘Dierbare medewerkers in de zorg: dankjewel! Dank voor al die inzet die jullie hebben gepleegd de afgelopen lange tijd, tijdens deze coronaperiode’, aldus een trotse CvdK Jetta Klijnsma.

‘Ik ben ontzettend trots op alle medewerkers in de zorg, in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. En ook de vele vrijwilligers ben ik dankbaar’, spreekt burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen. Hij hees de vlag bij woonzorgcentrum Bilderdijk in Hoogeveen en danste samen met een groep schoolkinderen op het bekende “zorgliedje” Jerusalema.

Rare periode

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen stapte bij woonwijkcentrum Holdert in Emmen in het bakje van de ladderwagen van de brandweer om gebak af te leveren op de balkons van een aantal bewoners. ‘Het was een rare periode. Wij willen de medewerkers van Treant enorm bedanken voor hun inzet. Het is fantastisch hoe zij gewerkt hebben. Laten we met elkaar optimistisch kijken naar de toekomst!’

Bestuursvoorzitter Paula Nelissen van Treant Zorggroep is enorm trots. ‘Daarom staan onze zorghelden in het zonnetje. Extra reden om stil te staan bij afgelopen periode is het feit dat we onlangs op al onze locaties, zowel in het ziekenhuis als in de ouderenzorg, beoordeeld zijn op de kwaliteit van zorg en met vlag en wimpel zijn geslaagd!’ Hierbij gaat het om het behalen van de NIAZ-accreditatie (nu Qualicor) in de ziekenhuiszorg en het PREZO-keurmerk in de ouderenzorg.

[Foto: Bianca Verhoef Fotografie]

[Fotobijschrift: Bestuursvoorzitter Paula Nelissen en chirurg Frank Kroezen]

Bron: Treant Zorggroep