‘Teamreflectie noodzakelijk voor zorgprofessionals’

‘Coronaperiode trekt wissel op meerderheid zorgprofessionals’ | NOS

Een meerderheid van de verpleegkundigen, verzorgenden en artsen heeft last van fysieke of mentale klachten na meer dan een jaar coronazorg. Dat blijkt uit een peiling onder 7000 zorgprofessionals, uitgevoerd door beroepsverenigingen V&VN en de Federatie Medisch Specialisten. Een vijfde van de respondenten is de afgelopen maanden uitgevallen door klachten, in de helft van de gevallen voor langere tijd.

Zelfreflectie binnen zorgteams

Met toch al prangende arbeidsmarkttekorten geeft dit onderzoek de noodzaak van zelfreflectie binnen zorgteams aan. Het is belangrijk dat de ingrijpende ervaringen uit de coronatijd benoemd en hardop gedeeld worden onder collega’s. Vaak denken mensen “het gaat wel”, maar als het gesprek eenmaal op gang is, komt er veel los. De focus in teamreflectie ligt op het omgaan met stress. Goed voor jezelf en voor elkaar zorgen is daarbij het uitgangspunt.

Een maatje of een buddy is een van de instrumenten om die steunfunctie te mobiliseren. Door ervaringen en inzichten te delen haal je kracht uit elkaar en het team. Herkenning en leren van elkaar zijn daarbij helpend: hoe ga jij daarmee om? We raden zorginstellingen aan hier echt blijvend aandacht voor te geven, want je wilt niet dat professionals op een later moment nog omvallen.

Impact van corona

De aanpak van teamreflectie is gebaseerd op de opvang en begeleiding van militairen die zijn uitgezonden op buitenlandse missies. Ook zij krijgen te maken met extreme situaties en doden. Terwijl zij misschien wel beter zijn voorbereid op deze situaties. Als het bij het leger een vanzelfsprekendheid is, waarom dan niet in de zorg? De impact van corona moet zeker niet worden onderschat.

Dit is een expertquote van Anneke Augustinus van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. Anneke Augustinus is directeur programmamanagement bij Vilans.

Bron: ANP Expert Support