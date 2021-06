Baas in eigen buik anno 2021- afscheidssymposium gynaecoloog Gunilla Kleiverda

Gynaecoloog Gunilla Kleiverda neemt na ruim 30 jaar Flevoziekenhuis (en 6 jaar Burgerziekenhuis in Amsterdam) afscheid van haar klinische werk. Het Flevoziekenhuis neemt op een bij haar passende wijze afscheid met een wetenschappelijk symposium op vrijdag 18 juni.

Kleiverda stond in haar werk altijd op de bres voor goede voorlichting en hoogstaande kwaliteit van zorg voor patiënten. Zij was in staat om van veel vrouwen het vertrouwen te krijgen en zette zich in voor vrouwen waarvoor vertrouwen niet vanzelfsprekend was. Buiten ons ziekenhuis zette Kleiverda zich volop in voor maatschappelijke zaken als geweld tegen vrouwen, het voorkomen van onnodige medicalisering en toegankelijke en veilige abortuszorg voor vrouwen in binnen- en buitenland.

Prijzen

Voor haar activiteiten om de zorg voor vrouwen te bevorderen kreeg Kleiverda de nodige prijzen (o.a. Opzij Harriët Freezerring 1995, RUG Aletta Jacobsprijs 1998, KNAW prijs wetenschapsvoorlichting 2001, Rechten van de mens Clara Wichmann-penning, 2002, Els Borst Oeuvreprijs VNVA 2015). Kleiverda is onder meer bekend door haar werk voor Women on Waves en als auteur van de Leidraad ‘Verloskundige zorg buiten de richtlijnen’

Autonomie van vrouwen

Ruim 50 jaar na de acties van Dolle Mina over ‘baas in eigen buik’ staat de autonomie van vrouwen in de verloskundige zorg en abortushulpverlening onder druk.

Het belang van een gezonde start voor elk kind wordt door alle zwangere vrouwen en verloskundige zorgverleners onderschreven. Desalniettemin zijn er verontrustende tendensen, waarbij de rechten en de autonomie van de zwangere vrouw onder druk staan.

In de abortuszorg nam Nederland ooit een vooruitstrevende positie in. Inmiddels gaan veel andere landen Nederland voor in het erkennen van de autonomie van vrouwen zoals in zorgverlening via telemedicine.

Middagsymposium

Deze ontwikkelingen worden tijdens het middagsymposium ‘Baas in eigen buik anno 2021, hoe is het gesteld met de autonomie van vrouwen?’ door de volgende sprekers toegelicht:

Machteld Huber , oprichter van het Instituut voor Positieve Gezondheid, bespreekt of, en op welke wijze deze gezondheidsbenadering de autonomie van zwangere vrouwen kan versterken

, oprichter van het Instituut voor Positieve Gezondheid, bespreekt of, en op welke wijze deze gezondheidsbenadering de autonomie van zwangere vrouwen kan versterken Trudy Dehue , emeritus hoogleraar wetenschapsonderzoek, betoogt dat ‘baas in eigen buik’ niet langer een recht is, maar een plicht dreigt te worden.

, emeritus hoogleraar wetenschapsonderzoek, betoogt dat ‘baas in eigen buik’ niet langer een recht is, maar een plicht dreigt te worden. Elselijn Kingma, hoogleraar filosofie aan de Kings College in Londen, gaat in op de paradox tussen geïnformeerde toestemming en autonomie: een toenemend probleem in de verloskundige zorg. Immers, indien belangen van de zwangere vrouw en haar kind in de ogen van de verloskundige zorgverlener niet parallel lopen, wordt de autonomie van vrouwen gemakkelijk geschaad.

hoogleraar filosofie aan de Kings College in Londen, gaat in op de paradox tussen geïnformeerde toestemming en autonomie: een toenemend probleem in de verloskundige zorg. Immers, indien belangen van de zwangere vrouw en haar kind in de ogen van de verloskundige zorgverlener niet parallel lopen, wordt de autonomie van vrouwen gemakkelijk geschaad. Joris van der Post , hoogleraar verloskunde Amsterdam UMC locatie AMC, beantwoordt de vraag welke non-evidence based zorg zwangere vrouwen moeten trotseren.

, hoogleraar verloskunde Amsterdam UMC locatie AMC, beantwoordt de vraag welke non-evidence based zorg zwangere vrouwen moeten trotseren. Ann Furedi, voormalig hoofd van de Britse abortusorganisatie BPAS en auteur van het boek ‘Moral Issues in Abortion’ gaat in op wat vrouwen willen inzake abortushulpverlening en internationale ontwikkelingen.

voormalig hoofd van de Britse abortusorganisatie BPAS en auteur van het boek ‘Moral Issues in Abortion’ gaat in op wat vrouwen willen inzake abortushulpverlening en internationale ontwikkelingen. Rebecca Gomperts, oprichter van Women on Waves en een van de honderd meest invloedrijke personen volgens Time-magazine, kijkt terug op de ontwikkelingen die Women on Waves in gang gezet heeft.

oprichter van Women on Waves en een van de honderd meest invloedrijke personen volgens Time-magazine, kijkt terug op de ontwikkelingen die Women on Waves in gang gezet heeft. Marchien van Baal, gynaecoloog en opleiderin het Flevoziekenhuis bespreekt hoe de autonomie van vrouwen behouden kan blijven in een tijdperk waar richtlijnen de zorg domineren.

gynaecoloog en opleiderin het Flevoziekenhuis bespreekt hoe de autonomie van vrouwen behouden kan blijven in een tijdperk waar richtlijnen de zorg domineren. Gunilla Kleiverda analyseert welke belemmeringen er zijn in de zorgverlening en in de Nederlandse wetgeving en politiek om vrouwen daadwerkelijk baas in eigen buik te laten zijn anno 2021.

U kunt dit symposium op vrijdag 18 juni tussen 13.30 en 17.00 uur online volgen door een e-mail te sturen naar afscheidkleiverda@flevoziekenhuis.nl.

