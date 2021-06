Contactlenzen zoals daglenzen en weeklenzen steeds populairder

Als we kijken naar de meeste verkochte contactlenzen wereldwijd, dan zijn dat nog steeds de zachte maandlenzen. Echter zien we dat daglenzen en weeklenzen steeds populairder worden en deze worden dan ook steeds meer offline en online verkocht.

Maar waarom zou je uiteindelijk kiezen voor daglenzen of weeklenzen? Wil je genieten van puur gemak of kies je voor de meest hygiënische manier van contactlenzen dragen, dan ligt de keuze voor daglenzen of weeklenzen voor de hand.

Daglenzen

Als we kijken naar het grote verschil tussen maandlenzen en daglenzen dan is het zoals de naam al doet vermoeden het grote verschil de draagtijd van deze lenzen. Waar je maandlenzen iedere maand dient te vervangen, doe je dat bij daglenzen dus dagelijks en dit is betreffende de hygiëne dus het mooiste systeem. Het is namelijk zo, naarmate je zachte contactlenzen langer draagt, laten ze steeds minder zuurstof door omdat ze vervuilen, ze slibben namelijk op den duur dicht met vuil, vetten en eiwit. Door het dichtslibben kan het benodigde zuurstof voor het hoornvlies het hoornvlies van het oog niet meer voldoende bereiken en ontstaat er de kans op vaatingroei.

Natuurlijk zal je als je maandlenzen draagt deze dagelijks schoonhouden met een goede lenzenvloeistof, maar dan nog hou je het dichtslibben gedurende de maand niet helemaal tegen en zal de zuurstofdoorlaatbaarheid van de contactlens afnemen. Dus wil je dat je ogen dagelijks worden voorzien van voldoende zuurstof? Kies dan voor daglenzen. Daglenzen krijgen namelijk niet de kans om dicht te slibben omdat je ze dagelijks vervangt voor een nieuw paar. Ook zal je als je kiest voor daglenzen genieten van puur gemak omdat elke daglens namelijk apart zit verpakt in een blister gevuld met bewaar/inzetvloeistof. Het is super handig elke morgen een paar blisters openen, lenzen inzetten en de hele dag scherp zien zonder dat je deze lenzen dient te onderhouden zoals je dat wel moet bij maandlenzen.

Weeklenzen

Weeklenzen ook beter bekend als de Acuvue Oasys lenzen afkomstig van Johnson en Johnson draag je maximaal 2 weken en vervang je na deze tijd voor een nieuw paar. Dus ook deze contactlenzen vervang je sneller dan maandlenzen. Echter moet je deze lenzen wel dagelijks schoonhouden en desinfecteren met een goede lenzenvloeistof. De Acuvue Oasys weeklenzen hebben een hoge zuurstofdoorlaatbaarheid en bieden de gebruiker optimaal draagcomfort. Bovendien bezitten de Acuvue Oasys weeklenzen een UV filter om zoveel mogelijk van het schadelijke UV licht te filteren waar we dagelijks aan bloot staan en dit komt de gezondheid van de ogen dus zeker ten goede.

Ook heeft de fabrikant Johnson en Johnson momenteel als enige fabrikant meekleurende lenzen in het assortiment en deze zijn verkrijgbaar onder de naam Acuvue Oasys with Transitions. Deze contactlenzen kleuren namelijk automatisch donkerder en ontkleuren ook weer automatisch. Hoe meer UV/HEV licht er op deze contactlenzen invalt, hoe donkerder dat ze worden. Hiermee zijn deze lenzen ideaal voor personen die lichtgevoelig zijn of last hebben van vermoeidheid. Ook voor veel buitensporten zoals bijvoorbeeld voetbal, hockey, tennis of fietssport zijn deze lenzen natuurlijk een uitkomst. Het is wel belangrijk om te vermelden dat deze contactlenzen geen vervanging zijn van een goede zonnebril, dit omdat zij niet het hele oog bedekken, maar deze contactlenzen bieden de gebruiker wel zoveel meer gemak en bescherming t.o.v. basic lenzen.