‘De nieuwe pandemie is een tikkende tijdbom en we staan erbij en kijken ernaar’

Resistentie voor antibiotica vormt zo’n erge bedreiging voor de volksgezondheid dat er al gesproken wordt van de nieuwe pandemie. Toch ontwikkelt slechts een handjevol kleine en middelgrote biotech bedrijven nieuwe antibiotica. Tegen beter weten in, want de benodigde investeringen zijn niet terug te verdienen. Intussen neemt de resistentie van ziekteverwekkende schimmels en bacteriën tegen antibiotica zienderogen toe. We staan erbij en kijken naar deze tikkende tijdbom.

Antibioticaresistentie

Antibiotica moet spaarzaam worden ingezet, anders werk je resistentie in de hand. Voor de biotechsector leidt tot een bizarre paradox. Want juist als je een heel goed antibioticum ontwikkelt, wil nauwelijks iemand het gebruiken en belandt het op de plank. De spaarzame inzet remt daardoor innovatie op de lange termijn. Nu optreden is dus vereist, voor de preventie van deze nieuwe pandemie. We moeten de ontwikkeling van antibiotica anderszins stimuleren. Bijvoorbeeld door een helpende hand van de overheid, een abonnementsmodel, actiefonds of prijsvraag. Bovenal is het essentieel om met een plan te komen waarmee we die tikkende tijdbom preventief kunnen ontmantelen. Nederland wist zich eerder met een Deltaplan te wapenen tegen de zee. Daarom moeten we ons nu met een Deltaplan Infectieziekten wapenen tegen toekomstige golven van infectieziekten. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Annemiek Verkamman is directeur van HollandBIO.

Aanleiding: De nieuwe pandemie: bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica – NRC