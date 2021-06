De abortuspil bij de drogist? | Een gesprek met Lilianne Ploumen, Nilüfer Gündo?an, Rebecca Gomperts, Peter Leusink, Ann Furedi en Lianne Holten

In Zuid-Afrika, Ierland, Engeland en Frankrijk werd tijdens de COVID-19 crisis de abortuspil na consultatie op afstand met de post verstuurd. Op deze manier konden vrouwen tijdelijk abortus middels de pil thuis uitvoeren, in overeenstemming met de richtlijnen van de World Health Organisation.

Waarom zo voorzichtig?

In Nederland wees de rechter in april vorig jaar echter een voorstel af om tijdens COVID-19 toegang tot de abortuspil mogelijk te maken zonder een kliniek te bezoeken. Waarom is Nederland zo voorzichtig met het vrij verstrekken van de abortuspil? Welke mechanismen liggen hieraan ten grondslag en wat is er voor nodig om dat te veranderen?

In samenwerking met Women on Waves organiseert De Balie op zaterdag 19 juni om 20:00 uur een gesprek met Lilianne Ploumen, Nilüfer Gündo?an, Rebecca Gomperts, Peter Leusink, Ann Furedi en Lianne Holten. Kunnen we de abortuspil binnenkort zonder recept afhalen bij huisarts of drogist?

Verloskundige Lianne Holten deed bij Women on Waves onderzoek naar de toegankelijkheid van abortuszorg in Nederland. Zij presenteert op 19 juni haar bevindingen. Wat is de route die vrouwen afleggen op weg naar een abortus? Kunnen ze de juiste zorg makkelijk vinden, en worden ze goed geholpen? Zou de abortuspil bij de huisarts een welkome toevoeging zijn?

Voormalig CEO van de Britse Pregnancy Advisory Service, Ann Furedi zal via zoom schetsen wat het verschil is in abortuszorg tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Amerika.

Anniek de Ruijter, Associate Professor Health Law and Policy op de Universiteit van Amsterdam en directeur en oprichter van het Law Centre for Health and Life, en verbonden aan het Clara Wichmann instituut legt uit wat het betekent dat abortus in het Wetboek van Strafrecht staat en wat voor gevolgen dit heeft in Nederland.

Peter Leusink, huisarts en arts seksuele gezondheid vertelt wat er in de praktijk zou veranderen als de abortuspil ook verkrijgbaar zou zijn via de huisarts. Ziet hij voordelen, en wat zijn de mogelijke obstakels?

Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts van Women on Waves vinden dat de abortuspil beter toegankelijk zou moeten zijn voor vrouwen. Welke ervaringen hebben zij daarmee en wat staat die toegankelijkheid volgens hen nog in de weg?

Tot slot spreken we met Lilianne Ploumen, fractievoorzitter van PvdA en Nilüfer Gündo?an Tweede Kamerlid van Volt over wat er politiek haalbaar is omtrent de abortuspil.

Bron: De Balie