Patiënt Piet Finke over nieuwe MRI: ‘Treant mag hier echt trots op zijn!’

Het vernieuwen van de MRI’s op de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal is afgerond. Na de vernieuwing op ziekenhuislocaties Refaja en Scheper, wordt sinds kort op ziekenhuislocatie Bethesda gewerkt met de speciale 3-Tesla MRI. Treant vroeg patiënt Piet Finke uit Dalen hoe hij zijn MRI-scan in Hoogeveen heeft ervaren.

‘Ik ben eerder in een MRI geweest voor mijn knie. Dat vond ik toen heel erg benauwd, ook omdat ik best een beetje last heb van claustrofobie’, vertelt Piet Finke, die naar ziekenhuislocatie Bethesda komt voor een preventief prostaatonderzoek.

‘Van benauwdheid had ik nu helemaal geen last. De tunnel is ruimer en het is een groot voordeel dat je er doorheen kunt kijken. Daardoor is er letterlijk licht aan het einde van de tunnel en dat gaf mij meteen een heel rustig gevoel. De prachtige bloemetjes op het plafond maken het af. Het klinkt misschien gek, maar de omgeving op zich nodigt wel uit om er in te gaan.’

Radioloog Margot Willemse, uroloog Ben Knipscheer en patiënt Piet Finke

Radioloog Margot Willemse van Treant Zorggroep beaamt dat de tunnel inderdaad iets ruimer is, waardoor patiënten minder benauwdheid ervaren. ‘En de doorkijk waar Piet het over heeft, die hebben we gecreëerd met licht en spiegels. Alles om het de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken.’

Beeldkwaliteit

Margot Willemse legt uit dat verschillende vakgroepen enorm blij zijn met de nieuwste MRI-technologie binnen Treant. ‘Hoe hoger de veldsterkte van de magneet, in dit geval 3-Tesla, des te verfijnder de beeldkwaliteit. In het geval van een klein orgaan als een prostaat, moet je heel kleine gebieden onderzoeken en daar heb je de hoogst mogelijk resolutie voor nodig.’

Minder biopten

Naast het Mammacentrum in Hoogeveen, hét borstkankercentrum van Noord-Nederland, is urologie een van de vakgroepen binnen Treant Zorggroep die baat heeft bij de nieuwste 3-Tesla MRI. ‘Hiermee kunnen we meer dingen uitsluiten, waardoor het aantal biopten (het afnemen van een stukje weefsel) omlaag gaat’, legt uroloog Ben Knipscheer uit. ‘Ook kunnen we van tevoren een beter operatieplan maken of überhaupt de keuze maken om wel of niet te opereren. En waar we voorheen patiënten soms voor een MRI-scan moesten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis, hoeft dat nu niet meer. Als Treant hebben we de nieuwste technologie nu zelf in huis. Dit maakt het voor de patiënt aangenamer, omdat deze bijvoorbeeld minder hoeft te reizen.’

Kwaliteit van zorg

Met het vervangen van de MRI’s heeft Treant de nieuwste technologie in huis gehaald. Voor de ziekenhuislocaties in Emmen en Stadskanaal is gekozen voor de 1,5-Tesla MRI, omdat deze MRI’s vanwege de magnetische veldsterkte ook geschikt zijn voor patiënten met pacemakers en ICD’s. ‘Om de kwaliteit van zorg op een hoog niveau te houden is dit voor Treant enorm belangrijk’, concludeert Willemse.

‘Ik maak als patiënt bewust de keuze om mijn behandeling bij Treant te laten doen. Omdat ik weet welke specialisten hier werkzaam zijn en omdat ik weet dat met de nieuwste apparatuur gewerkt wordt. Treant mag hier echt trots op zijn!’, zegt patiënt Piet Finke tot besluit.

Bron: Treant