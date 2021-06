Eerste resultaten LUMC-studie huidvaccinatie met coronavaccin veelbelovend

Uit het eerste stadium van het onderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar de veiligheid en werkzaamheid van het toedienen van het Moderna coronavaccin in de huid in plaats van de spier, blijkt dat de gebruikte dosis veilig is en dat er bij alle deelnemers antistoffen worden aangemaakt. Het antistofniveau is vergelijkbaar met dat van iemand die COVID-19 heeft doorgemaakt. Het voordeel van de huidprik is dat er een kleinere hoeveelheid vaccin nodig is.



In de huid vaccineren is geen nieuwe techniek, maar het was tot nog toe onbekend of dit ook bij coronavaccins werkt. Het voordeel van vaccineren in de huid is dat een veel kleinere dosis, een vijfde van de dosis voor spiervaccinatie, even goede bescherming kan bieden. Geert Roozen, arts-onderzoeker Infectieziekten: “In stadium 1 van ons onderzoek hebben we gezien dat toediening van een tiende van de dosis in de huid veilig is, en dat er zelfs met deze lage dosis bij alle deelnemers antistoffen werden opgewekt, vergelijkbaar met het niveau van iemand die COVID-19 heeft doorgemaakt.”



Hoopvolle resultaten

Momenteel wordt stadium 2 van het onderzoek afgerond. Hierin hebben de onderzoekers vastgesteld dat ook een vijfde van de dosis veilig is om in de huid toe te dienen. “Omdat alle deelnemers uit stadium 1 significante hoeveelheden antistoffen aanmaakten, is de verwachting dat dit bij een vijfde van de dosis al helemaal het geval zal zijn. We zijn dus enorm hoopvol, maar we wachten nog even met het uithangen van de vlag tot we alle gegevens over de antistoffen in beeld hebben”, aldus Anna Roukens, internist-infectioloog en onderzoeksleider. Ook zullen andere wetenschappers het onderzoek van Roukens en haar onderzoeksgroep nog moeten beoordelen voordat het officieel gepubliceerd wordt.



Vaccinatieschaarste

Op dit moment zijn de onderzoekers deelnemers aan het werven voor stadium 3 van het onderzoek. Roozen: “Hierin kijken we net als in stadium 2 of een vijfde van de normale dosis evenveel antistoffen opwekt als de spierdosis, maar dan bij een grotere groep deelnemers. Omdat de vaccinatiecampagne in Nederland zo goed loopt, is het een uitdaging om nog mensen te vinden die niet gevaccineerd zijn.”



Bezorgd dat door de succesvolle campagne in Nederland de huidvaccinatie overbodig wordt, zijn de onderzoekers niet. Roukens: “Er is in grote delen van de wereld nog vaccinatieschaarste. Met dezelfde hoeveelheid vaccin kunnen straks vijf keer meer mensen worden gevaccineerd. En daar doen we het voor.”



Naar verwachting wordt het onderzoek, waarin wordt samengewerkt met het Centre for Human Drug Research (CHDR), na de zomer afgerond. Omwille van het belang van snelheid in COVID-onderzoek delen de onderzoekers binnenkort hun inzichten in eerste instantie via MedRxiv. Geïnteresseerden in deelname aan stadium 3 van het onderzoek kunnen zich aanmelden op www.vaccinonderzoek.nl.



Financiering

Voor het derde stadium van het onderzoek zijn de onderzoekers nog op zoek naar financiering via de crowdfundingactie Wake Up To Corona.

Bron: LUMC