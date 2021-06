VR-brillen helpen patiënten pijn te begrijpen

VR-brillen helpen patiënten van Treant Zorggroep pijn te begrijpen

De poli Pijnbestrijding van Treant Zorggroep maakt sinds kort gebruik van VR-brillen, met als doel om chronische pijnpatiënten hun pijn beter te laten begrijpen.

Met het opzetten van de VR-bril, volgt de patiënt de weg die een pijnprikkel in het lichaam aflegt. ‘Op deze manier proberen we de pijn die een patiënt ervaart te visualiseren. Je gaat als het ware op reis met de pijnprikkel door je zenuwstelsel’, aldus Marja Lassche en Wietske Zijnge, pijnconsulent en verpleegkundig specialist in opleiding bij Treant Zorggroep.

Invloed uitoefenen

‘Door regelmatig te oefenen kan de patiënt de hersenen leren om de controle te vergroten. De patiënt leert hoe de pijn te begrijpen en zelf de pijn te kunnen beïnvloeden. In eerste instantie helpt het programma op de VR-bril hierbij, maar uiteindelijk kan de patiënt dit zelf zonder bril.’

Chronische pijn is iets wat veel voorkomt in de regio. ‘Denk hierbij aan mensen met rugklachten of zenuwpijn. Het gaat dan veelal om patiënten die pijn ervaren die al langer bestaat, maar waarvan het gevaar van de pijn geweken is. De oorzaak van de pijn is allang weg. Het is pijn die in je brein zit. Met de toevoeging van de VR-bril op de al bestaande zorg die we leveren proberen we patiënten meer kwaliteit van leven te bieden, omdat ze beter leren omgaan met de pijn.’

Bruikleen

Treant Zorggroep heeft dertien VR-brillen aangeschaft. Patiënten krijgen de speciale bril thuis in bruikleen. Het gaat om een pilot van zo’n tien weken, waarna geëvalueerd zal worden.

Bron: Treant Zorggroep