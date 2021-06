Bert Krikke volgt Rikus Wolbers op als directeur Novio Tech Campus

Bert Krikke is de nieuwe directeur van Novio Tech Campus. Per 1 juli neemt hij de functie over van Rikus Wolbers. Krikke kijkt ernaar uit om met de campus de volgende stap in de ontwikkeling te zetten.

Algemeen directeur

Per 1 juli start Bert Krikke als algemeen directeur bij Novio Tech Campus. Krikke: “Het is nu een mooi moment om deze positie over te nemen. De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe ontwikkelingsvisie met groeimogelijkheden voor NTC naar het omliggende gebied. Health en High Tech staan nu meer dan ooit in de belangstelling. Samen met alle partners en stakeholders willen we onze groeiambitie gaan realiseren.”

Roel Fonville, voorzitter van het bestuur van Novio Tech Campus: “Rikus Wolbers heeft met volle inzet leiding gegeven aan de succesvolle opstart en ontwikkeling van de Novio Tech Campus en draagt een mooie organisatie over aan Bert Krikke. Het bestuur ziet daarom met vertrouwen uit naar de volgende stappen in de ontwikkeling van de Campus waarvoor Bert Krikke de perfecte expertise meebrengt.”

Met heel veel plezier

Krikke neemt hiermee het stokje over van Rikus Wolbers, die sinds de oprichting van de campus als directeur betrokken was. Wolbers: “De eerste stappen en verdere ontwikkeling van de Campus en de bedrijven op de campus zijn de afgelopen jaren gezet. Daar heb ik algemeen directeur aan gewerkt. Nu is het tijd voor een volgende stap, zowel voor Novio Tech Campus met haar uitbreidingsplannen, als voor mijzelf.”

De laatste jaren was Krikke betrokken bij verschillende duurzame gebiedsontwikkelingen in Nederland, zoals Ecomunitypark in Friesland en het Floriadegebied in Almere. Krikke: “Werken vanuit een sterk concept is voor campussen essentieel. Versterking van onze positionering, het focussen op integrale duurzaamheid en het creëren van een optimaal werk- en verblijfsklimaat voor de bestaande en nieuwe bedrijven wordt onze uitdaging.”

Duurzame ontwikkeling van gebouwen en gebieden

Bert Krikke is gespecialiseerd in de duurzame ontwikkeling van gebouwen en gebieden en heeft daarnaast ook ruime ervaring in publiek private samenwerking en projectfinanciering. Hij kijkt ernaar uit om zijn expertise komende tijd in te zetten voor het verder ontwikkelen van de Nijmeegse hotspot voor innovatie in Health en High Tech: Novio Tech Campus.

Bron: Novio Tech Campus