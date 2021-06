Helft ouders tieners wil coronavaccinatie voor hun kinderen

De helft (53 procent) van de ouders met een kind van 12 tot en met 17 jaar wil zijn kind laten vaccineren tegen corona wanneer dat mogelijk wordt. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1500 ouders met een kind in deze leeftijdsgroep.



De Gezondheidsraad adviseert nu al om kinderen in deze groep met een hoog medisch risico te vaccineren. Een advies over het inenten van gezonde kinderen tussen de 12 en 17 jaar wordt begin juli verwacht. Drie van de tien ouders in het onderzoek (33 procent) zeggen hun kind bij een positief advies zeker te laten inenten tegen corona. Nog eens 19 procent gaat dat waarschijnlijk doen en 1 procent heeft dat al gedaan omdat hun kind in een risicogroep valt.

Derde wil kind niet laten inenten

Een derde van de ondervraagde ouders (34 procent) wil niet dat hun kind een vaccin krijgt. Zij vinden het niet nodig omdat kinderen niet zo ziek worden van het virus. Zij willen hun pubers niet blootstellen aan onnodige risico’s van een vaccin waarvan de bijwerkingen op lange termijn onduidelijk zijn. Een ouder zegt daarover: “Gezonde kinderen met een gezond afweersysteem ga je toch niet inenten met een experimenteel middel? Mijn kind is geen proefkonijn!”

Vaccinatiebereidheid 18plus bereikt record

Terwijl veel ouders reserves hebben over het inenten van hun kinderen is de vaccinatiebereidheid onder 18-plussers gestegen naar een recordhoogte: 83 procent van alle 25.000 deelnemers aan het onderzoek heeft al een coronavaccinatie gehad of wil die zeker of waarschijnlijk nog nemen.

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 17 tot 21 juni 2021. Aan het onderzoek deden 25.665 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hieronder zijn 1458 ouders met één of meerdere kinderen in de leeftijdsgroep 12 ™ 18 jaar, 1028 ouders met een kind in de leeftijdsgroep 4 ™ 11 jaar en 502 met een kind tot 3 jaar.

Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

Bron: EenVandaag