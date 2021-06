Reinier de Graaf Gasthuis bedankt zorgmedewerkers voor inzet tijdens coronacrisis

Met tromgeroffel over de rode loper onder applaus van directie, management, burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Karin Schrederhof begonnen medewerkers van het Reinier de Graaf Gasthuis vanmorgen aan hun werkdag. Het is de start van een week met feestelijke activiteiten voor medewerkers. Zij worden hiermee bedankt voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Nu het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalt, is er ook tijd voor bezinning. Tijd om stil te staan bij een heftige periode van 1,5 jaar strijd tegen het coronavirus en het tegelijkertijd blijven bieden van veilige zorg aan patiënten. Wat was de impact en hoe zetten we samen koers naar 2025?

Opluchting

Het aantal COVID-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen neemt sinds 12 mei jl. af. In het Reinier de Graaf ziekenhuis lagen toen dagelijks gemiddeld 32 COVID-patiënten in de kliniek en 12 COVID-patiënten op de Intensive Care (IC). Vandaag zijn er nog slechts enkele COVID- patiënten opgenomen en kan de reguliere zorg verder worden opgepakt. Directievoorzitter Carina Hilders: “Ik ben heel blij en opgelucht met deze daling. Onze zorgmedewerkers hebben keihard gewerkt en zijn moe.

Ik heb diepe bewondering voor hoe zij de afgelopen maanden onder grote druk overeind bleven om alle patiënten de juiste zorg te bieden. Ze hebben een marathon gelopen. Niet alleen onze mensen op de IC of op de COVID-afdeling; iedereen maakte overuren, dacht in mogelijkheden en verlegde grenzen. Zij verdienen een groot applaus. Deze week zetten we hen in het zonnetje om hen te bedanken voor hun enorme prestaties.”

Bezinning

De week in het Reinier de Graaf ziekenhuis is feestelijk, maar er is niet alleen blijdschap. Uit onderzoek van het ziekenhuis bleek afgelopen zomer dat een deel van de medewerkers veel stress ervaarde tijdens de coronadrukte. Ramses van Rijn, hoofd Personeel & Organisatie: “We hebben tijdens de crisis veel aandacht gehad voor de mentale gezondheid van onze medewerkers. We hebben zoveel mogelijk op vrijwillige basis de COVID-afdelingen bemenst en met psychische hulp voor alle zorgmedewerkers ingespeeld op wat zij nodig hebben. Dat was zowel preventief, tijdens het werk in de frontlinie en als nazorg.

Het is belangrijk dat we nu niet zomaar weer doorgaan. Daarom staan we deze week stil bij de intensieve tijd die we samen hebben doorgemaakt. Hoe hebben we de coronacrisis beleefd, wat hebben we ervan geleerd en wat houden we vast? In de toekomst blijven medewerkers in het ziekenhuis op 1 staan. Want, alleen als zij zich goed voelen, kunnen zij de beste patiëntenzorg leveren.”

De weg naar 2025

Carina Hilders: “De aankomende weken gaan we met elkaar in gesprek over onze weg naar 2025. Dit doen we aan de hand van onze aangescherpte strategie. Belangrijke lessen van de coronacrisis nemen we daarin mee. In de strijd tegen het virus was de samenwerking met onze partners heel waardevol, zoals met huisartsen, verzorgingshuizen, andere ziekenhuizen, de gemeente en de TU Delft. Hoe mooi zou het zijn als we samen kunnen voorkomen dat mensen ziek worden? Door gezonder te leven neemt het risico op een ernstig COVID-19 verloop of chronische ziekte aanzienlijk af.

Wij kiezen steeds meer voor een bredere benadering, waarbij we ook de leefstijl van een patiënt bespreken, zodat medicatie of een operatie misschien zelfs niet nodig zijn. Rond ziektepreventie willen we krachten bundelen met onze regiopartners. In de toekomst is het Reinier de Graaf Gasthuis te gast in het leven van een patiënt en worden ‘preventie’ en ‘samenwerking’ dé sleutelwoorden. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen.”

