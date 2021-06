Covid-19 de meest gemelde beroepsziekte in 2020

De meest gemelde beroepsziekte in 2020 is covid-19, ofwel besmetting met het coronavirus in de werksituatie. Het aantal nieuwe gevallen per 100.000 werknemers lag naar schatting op 128. Maar ook beroepsgebonden psychische aandoeningen (78 per 100.000) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (30 per 100.000) komen veel voor. De meldingen van beroepsziekten zijn het hoogst in de gezondheidszorg, overheid, industrie, bouw en onderwijs.

In totaal zijn er 1918 gevallen van covid-19 als beroepsinfectieziekte gemeld door 231 bedrijfsartsen. Veruit de meeste meldingen kwamen uit verpleeg- en verzorgingstehuizen (48%) en ziekenhuizen (30%). Bedrijfsartsen gaven bij ruim de helft van de volledig ingevulde meldingen aan dat werknemers onbeschermd contact met de besmettingsbron hadden gehad.

Kerncijfers 2021 van NCvB

Dit blijkt uit de vandaag verschenen ‘Kerncijfers 2021’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.

Link naar Kerncijfers Beroepsziekten in Cijfers 2021 www.beroepsziekten.nl.

Bron: Amsterdam UMC