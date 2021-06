Verbouwing Jeroen Bosch Ziekenhuis locatie Boxtel een geslaagde operatie

Na een grondige verbouwing van 7 maanden is woensdag 23 juni het nieuwe spreekuurcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Boxtel officieel geopend. Burgemeester van Meygaarden verrichtte met enthousiasme en chirurgische precisie de opening. Hij nam een scalpel in de hand voor een geslaagde operatie.



Inwoners uit Boxtel en omgeving kunnen vanaf volgende week maandag in het vernieuwde gebouw terecht voor spreekuren van alle specialismen, radiologische en laboratorium onderzoeken en kleine behandelingen. “Boxtel is blij met het JBZ”, aldus de burgemeester.

Tijdens de verbouwing bleef het JBZ open voor patiënten. Alle gebruikelijke spreekuren en onderzoeken konden doorgaan op andere plekken in het gebouw. Dat was een logistieke uitdaging maar het is gelukt om iedereen de benodigde zorg te blijven leveren. Vanaf nu zitten alle specialismen bij elkaar op één verdieping. Dat geeft rust voor patiënten en korte lijnen voor overleg en afstemming voor zorgprofessionals, bijvoorbeeld wanneer mensen bij meerdere artsen onder behandeling zijn. De vernieuwde locatie in Boxtel heeft een warme en eigentijdse uitstraling gekregen, passend bij de stijl van de andere locaties.

Zorg op maat, dichtbij huis



Lid van de Raad van Bestuur Marcel Visser is trots op het resultaat. “Dit spreekuur- en diagnostisch centrum in Boxtel past bij onze wens om patiënten laagdrempelig, hoogwaardige zorg dichtbij huis te bieden. De kleinschaligheid van de locatie, de tijd en rust die de zorgprofessionals hier hebben en niet te vergeten de ruime parkeermogelijkheid voor de deur, worden door onze patiënten als erg prettig ervaren. Nu de locatie Boxtel is verbouwd, kunnen we weer jaren verder!”

Binnenkijken



Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een open dag voor belangstellenden te organiseren. Daarom plaatst het JBZ binnenkort een filmpje op de website www.jeroenboschziekenhuis.nl, zodat inwoners van Boxtel en omgeving toch binnen kunnen kijken en zien hoe mooi ‘hun’ JBZ in Boxtel er nu uitziet.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis