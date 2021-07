De impact van een goed bed op je slaapcomfort

Iedereen heeft weleens nachten waarin je ligt te woelen in bed maar de slaap niet kan vatten. Om nog maar niet te praten over nachten waarin je wakker wordt van de kleinste geluidjes en vervolgens niet meer in slaap kunt komen. Slapeloze nachten zijn niet alleen ongelooflijk frustrerend, maar kunnen ook leiden tot vervelende concentratieproblemen. Gelukkig zijn er stappen die je kunt ondernemen om dit te voorkomen. Eén van de belangrijkste tips voor een goede nachtrust is het hebben van een goed bed. Maar hoe weet je welk bed het beste past bij jou? In dit artikel lees je alles over bedden, en welke impact een DeSuite bed nou precies heeft op jouw nachtrust.

Waarom is een goede nachtrust zo belangrijk?

We weten allemaal hoe belangrijk het is om ‘s nachts goed te slapen. Wanneer we niet goed slapen zijn we de volgende ochtend moe, en hebben we vaak last van een ochtendhumeur. Maar onze nachtrust is niet alleen belangrijk voor onze geest, want ook ons lichaam krijgt tijdens de nacht de kans om te herstellen van de drukke werkdag. Tijdens je slaap kunnen je spieren en botten zich ontspannen. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom je in slaap kunt vallen met pijnlijke botten, en de volgende dag fit weer kunt opstaan. Om je lichaam gedurende de dag optimaal te laten functioneren, is een goede nachtrust dus van onschatbare waarde. En een goede nachtrust begint nu eenmaal bij een goed bed.

Het belang van een goed bed

Voordat je op zoek gaat naar het perfecte DeSuite bed, is het belangrijk om te weten wat je precies zoekt. Bedden bestaan immers uit meerdere onderdelen. Als eerste ga je op zoek naar het bedframe, hiervoor is het belangrijk om rekening te houden met de stijl van het bed. Wat staat goed in jouw slaapkamer? Kies je voor een houten frame of een boxspring? Wat je keuze ook is, vergeet vooral niet om de lattenbodem van het bed goed te controleren. Goede bedden zijn namelijk uitgerust met stevige lattenbodems, die je lichaam optimaal zullen ondersteunen tijdens de nacht. Wanneer je een goed bed hebt gevonden ga je natuurlijk ook op zoek naar een bijpassend matras. Schroom vooral niet om meerdere matrassen uit te proberen en kies het matras dat het beste bij jouw lichaam past.

Het belang van een goed kussen

Nu je een stevig DeSuite bed en een goed matras hebt uitgezocht, kun je op zoek gaan naar de beste kussens. Nét zoals bij het matras is het belangrijk dat de kussens je stevigheid en comfort bieden. Je nek moet zich kunnen ontspannen en hetzelfde geldt voor je hoofd en schouders. Het is daarom aan te raden om meerdere kussen uit te proberen. Vergeet ook vooral niet om een paar keer met je hoofd van links naar rechts te bewegen. Tijdens de nacht lig je namelijk niet stil, en op deze manier kun je even voelen of het kussen goed met je meebeweegt.