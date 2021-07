Boswachter Eddie gaat 3000 kilometer lopen voor kinderen met Lyme

Eddie Wolfswinkel (27) is jarenlang doodziek geweest van de ziekte van Lyme. Maar zijn grote droom – reizen, zonder de planeet te belasten – bleef overeind. In tegenstelling tot zijn gezondheid. Maar nu hij weer (bijna) helemaal is opgeknapt gaat hij een voetreis ondernemen van Sicilië naar Nederland: zo’n 3.000 kilometer in een halfjaar.

Boswachter

Eddie is altijd een “buitenjongetje” geweest, dus lag de keuze voor de MBO opleiding aan het Helicon in Velp (bos- en natuurbeheer) voor de hand. Na zijn opleiding werd hij boswachter bij Staatsbosbeheer en werkte hij vanaf 2014 op Terschelling. Een prachtig waddeneiland, maar met helaas erg veel teken. In 2017 zette Eddie z’n carrière voort op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Medio 2017 begon de ziekte van Lyme zich te uiten in chronische vermoeidheid, hartritmestoornissen en later ook een verminderd gezichtsvermogen. Vermoedelijk al opgelopen op Terschelling. Stukje bij beetje gaat het weer beter met Eddie. Hij voelt zich een stuk fitter dan een paar jaar geleden. En omdat het leven gewoonweg te kort is en het soms korter blijkt te zijn dan je denkt, is hij actief aan de slag gegaan met het verwezenlijken van zijn droom: “’Het is tijd om een reis te gaan maken.”

Reizen zonder de planeet te belasten

Dat was het belangrijkste doel. Dus geen vliegtuigen en zo min mogelijk ander planeetbelastend vervoer. Een goede vriend gaat in oktober met de auto naar Sicilië en toen ontstond het idee om met hem mee te rijden en van daaruit terug te lopen. Na een klein beetje research blijken er heel wat lange afstands-wandelroutes door Europa te liggen. Een ander continent kan niet, want dan wordt het toch het vliegtuig pakken, wat dus weer belastend is. En laat Europa nu ook genoeg mooie plekjes hebben. Na Sicilië is het plan om door te lopen naar Rome, Venetië, Oostenrijk, het zwarte woud in Duitsland richting Hannover en dan bij Arnhem de grens over richting Amersfoort. Een mooie uitdaging die rond de 3000 kilometer ver en een half jaar lang gaat duren.

Kinderen met Lyme helpen

Eddie wil met zijn wandeltocht vooral ook andere mensen helpen. Hij wil niet alleen een prestatie neerzetten met zijn wandeling, maar vooral met het geld dat hij ermee wil ophalen. Een prestatie die zoden aan de dijk zet en hem na aan het hart ligt. En zo kwam hij terecht bij Stichting Tekenbeetziekten. Een vrijwilligersstichting die zich hard maakt voor zo goed en breed mogelijke voorlichting over tekenbeetziekten (waaronder de ziekte van Lyme) en naar onderzoek naar deze ziekten. Waarvoor nog steeds geen goede diagnosemethode bestaat en al helemaal geen afdoende en betaalbare behandeling. Kinderen hebben bij Stichting Tekenbeetziekte de hoogste prioriteit: daar vallen namelijk de meeste slachtoffers. Niet alleen lopen zij (logischerwijs) de meeste tekenbeten op, maar als ze geen rode ring/vlek (een zogenaamde EM = Erythema Migrans) ontwikkelen – HET bewijs van de ziekte van Lyme – wordt de ziekte vaak niet tijdig onderkend en wordt chronisch. De stichting wil graag één of meerdere kinderartsen opleiden tot Lyme-specialist, zodat deze kinderen tijdig en beter geholpen kunnen worden.

Doneren

Eddie heeft zelf een Geef.nl donatiepagina: Geef.nl/nl/actie/lopentegenlyme. Daar wordt al goed gedoneerd. De teller staat al op € 2.400,-. Maar uiteraard moet Eddie ook zijn uitrusting bekostigen en een halfjaar leven van dit geld. Daarom staat het streefbedrag op € 100.000.-. Want het bijscholen van een kinderarts is niet goedkoop, maar heel erg belangrijk!

Bron: tekenbeetziekten.nl