Webinars, bestrijdingsacties en meer tijdens Exotenweek

Hoewel de hele wereld nog steeds in de greep is van een invasieve exoot (officiële naam ‘SARS-CoV-2’, maar doorgaans ‘het coronavirus’ genoemd), gaat de Week van de Invasieve Exoten ook dit jaar door. Tussen 18 en 27 juni kun je meedoen aan diverse activiteiten, zo is er een webinar over de aanpak van exotische rivierkreeften, de wolhandkrab, muskusrat en beverrat, en een webinar over de systeemgerichte aanpak van onder meer watercrassula en Japanse duizendknoop. Bij Biddinghuizen, Loosdrecht, Den Haag en Nijmegen kun je meehelpen om invasieve exotische planten te verwijderen. In Loosdrecht kun je bovendien een presentatie bijwonen over de aanpak van cabomba en ongelijkbladig vederkruid. En in Groningen krijg je een speciale exotenrondleiding in het natuurmuseum.

Invasieve exoten zijn planten, dieren én micro-organismen die door menselijk toedoen in een nieuw leefgebied terechtkomen en daar schade kunnen veroorzaken voor onder meer natuur, waterbeheer en gezondheid. De Week van de Invasieve Exoten vindt dit jaar voor de zesde keer plaats.

De week wordt op vrijdagmiddag 18 juni gestart met een presentatie over de aanpak van cabomba en ongelijkbladig vederkruid in de plassen rond Loosdrecht. Afhankelijk van de interesse van de deelnemers kunnen vervolgens locaties worden bezocht. De presentatie wordt gegeven door Kees Blase van de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken.

Op woensdagochtend 23 juni is er een gratis webinar over de zogeheten systeemgerichte aanpak van invasieve exoten. Diverse sprekers van het Nederlands Expertisecentrum Exoten zullen vertellen en laten zien hoe de weerbaarheid van bestaande ecosystemen tegen soorten als watercrassula, Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop en de rode Amerikaanse rivierkreeft kan worden vergroot, om zo kansen te creëren voor de inheemse soorten.

Die middag is er opnieuw wat te doen, bij Loosdrecht. Samen met onder meer Kees Blase kun je de handen uit de mouwen steken en meehelpen om cabomba en ongelijkbladig vederkruid te verwijderen bij de sluis van de Oostelijke Vuntusplas.

Ook volgende middag (24 juni) kun je je energie kwijt met het verwijderen van invasieve exotische planten. Plaats van handeling is Biddinghuizen, de plant is de reuzenbalsemien, die zich heel makkelijk uit de grond laat trekken. Dit natuurwerk wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Flevoland.

Op vrijdagmiddag 25 juni is er opnieuw een webinar, deze keer georganiseerd door het netwerk van milieuprofessionals VVM. Centraal staat de aanpak van exotische rivierkreeften, de Chinese wolhandkrab, de muskusrat en de beverrat. Presentaties worden onder andere gegeven door Liesbeth Kap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Tot slot kun je op zaterdag 26 en zondag 27 juni in het Haagse Park Madestein meehelpen om reuzenberenklauw te verwijderen. Dit wordt georganiseerd door KNNV afdeling Den Haag.

Reuzenberenklauw verwijderen kan tijdens de week ook – op afspraak – in Nijmegen. Dit wordt georganiseerd vanuit Actie Wiedewiedenweg, een samenwerkingsverband van IVN, Beleef & Weet adviesbureau duurzaamheidseducatie, Stichting Bargerveen, FLORON, Radboud Universiteit, Nederlands Expertisecentrum Exoten en Waterschap Rivierenland.

Eveneens op afspraak kun je gedurende de week een rondleiding krijgen in het Rijk Natuurmuseum Groningen. Klaas Nanninga besteedt dan extra aandacht aan de invasieve exoten.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.wvdie.nl.

De Week van de Invasieve Exoten (hashtag: #wvdie) is een initiatief van stichting platform Stop invasieve exoten, met medewerking van Reinholding Meetings.

Bron: Wilfred Reinhold, stichting platform Stop invasieve exoten