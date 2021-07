KNRM Lifeguards weer actief op de Friese Waddeneilanden

12,5 jarig jubileum KNRM Lifeguards

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) verzorgt ook deze zomer de professionele strandbewaking op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, en werkt samen met de Wassenaarse Reddingsbrigade. Het zomerseizoen op de stranden is afgelopen weekend (op 10 juli) officieel van start gegaan.

12,5 jaar geleden startte de KNRM met de voorbereiding van zomerstrandbewaking met KNRM Lifeguards op Terschelling. De jaren erna volgde de bewaking op de andere Friese Waddeneilanden.

Trots op mijlpaal

KNRM-directeur Jacob Tas: “Ik ben trots op deze mooie mijlpaal, waarbij we als KNRM ieder jaar onze toegevoegde waarde bewijzen voor de veiligheid van de strandgasten, in nauwe samenwerking met de KNRM Reddingstations en gemeenten op de Friese Waddeneilanden”.

Op de vier eilanden zijn de bekende lifeguard-reddingposten inmiddels geplaatst; vanaf zaterdag 10 juli tot en met zondag 5 september zijn hier op 10 stranden elke dag 31 lifeguards actief. Op Ameland worden ook de twee weekenden voor en na deze periode bewaakt, en zijn de lifeguards al op 25 juni begonnen.

Herkenbaar aan de rood-gele kleuren

De KNRM Lifeguards zijn herkenbaar aan de rood-gele kleuren van hun kleding en materieel. De lifeguards houden toezicht op bewaakte strandgedeelten, tussen de roodgele vlaggen. Binnen deze zone wordt aan de waterlijn toezicht gehouden. Buiten de met roodgele vlaggen afgezette zone is het strand onbewaakt, maar wordt wel vanuit de reddingposten in de gaten gehouden. De zichtbare aanwezigheid van lifeguards zorgt voor goed contact met de strandbezoekers, zodat uitleg gegeven kan worden over de gevaren in zee. De KNRM heeft een video gemaakt met de uitleg over zonebewaking. Deze is te vinden via https://youtu.be/Hq1C0BA_6os

De gebruikelijke selectiedagen voor werving van nieuwe lifeguards in maart, konden dit jaar niet doorgaan door COVID-19. Na een uitgebreide online selectie waarbij de sollicitanten zichzelf online moesten presenteren, en een gesprek hadden met twee ervaren lifeguards, is een groep goede kandidaten ingedeeld in de lifeguard-opleidingen. Daarnaast zullen weer veel strandwachten uit vorige zomerseizoenen actief zijn. Zo is ook dit jaar weer een mooie mix van ervaren en nieuwe lifeguards beschikbaar.

Opleiding

De nieuwe KNRM Lifeguards zijn in de aanloop naar het zomerseizoen opgeleid tot beach lifeguard. De meeste lifeguards hebben ook opleidingen gevolgd om te rijden met terreinvoertuigen (4×4) en te varen met de reddingwaterscooter. Na voldoende praktijk trainingsuren met de reddingwaterscooter op het eiland, zullen de nieuwe lifeguards een examen afleggen.

Druk strand seizoen verwacht

Veel Nederlanders bleven afgelopen zomer in eigen land en dat was te merken op de stranden. Ook dit jaar wordt grote drukte op de eilanden en de stranden verwacht. De aanwezigheid van de KNRM Lifeguards op de stranden is daarom extra belangrijk. Bewakingsdata en -tijden zijn te vinden op https://www.knrm.nl/redden-en-helpen/strandinformatie

In 2020 kwamen KNRM Lifeguards 954 keer in actie. 835 keer voor kleine EHBO gevallen zoals schaafwondjes of kwallenbeten, 44 keer voor grote EHBO gevallen waar een ambulance of traumahelikopter aan te pas moest komen en 33 keer voor een vermissing. Daarnaast zijn 19 reddingsacties uitgevoerd waarbij in problemen geraakte zwemmers zijn geholpen.

De KNRM Lifeguards hopen er ook dit jaar een mooi en vooral veilig strandseizoen van te maken, samen met de strandgasten.

Bron: KNMR